Auf die Plätze, fertig, los! Am 4. September 2021 läuft‘s bei der Sonnentherme Lutzmannsburg. Dann können sich beim Family Run (Hobby-)LäuferInnen aller Altersklassen am und um das Freigelände der Sonnentherme miteinander messen.

Belohnungen, Freude und spannende Shows warten auf Sie!

Bewegung und Spaß für die ganze Familie

Kinder und Teenager können ihre Läuferqualitäten auf dem ca. 580 Meter langen, flachen Rundkurs am und rund um das Freigelände der Sonnentherme Lutzmannsburg unter Beweis stellen, wobei die Rundenanzahl je nach Altersklasse festgelegt ist. Der Hauptlauf für Erwachsene führt hingegen 7.500 Meter, auf einer superschnellen und flachen Strecke, vom Freigelände der Sonnentherme vorbei an Pfirsich- und Apfelbäumen zum Apfelhof Rohrer und zurück zu Start/Ziel in der Sonnentherme. Für absolute Genussläufer ist auch wieder der beliebte Fun Run im Programm mit einer Streckenlänge von 5.000 Metern.

© Sonnentherme Lutzmannsburg ×

Belohnungen

Die Leistungen der LäuferInnen sollen auch belohnt werden:

Alle Teilnehmenden erhalten ein Startersackerl voller Überraschungen

Für den Veranstaltungstag erhalten alle LäuferInnen Gratis-Zutritt zur Sonnentherme

Die Schnellsten des Hauptlaufs erhalten Preisgelder

Für alle Teilnehmer der Nachwuchsläufe U6 + U8 gibt es eine Medaille

Gratis Verpflegung für alle LäuferInnen während und nach dem Lauf

Für die Zeitmessung ist übrigens kein eigener Chip notwendig, dieser ist in der Einweg-Startnummer integriert.

© Sonnentherme Lutzmannsburg ×

Laufen, Helfen und Bühnenshow genießen

Für alle, die sich bis spätestens 1.9.2021 zum Lauf anmelden, gilt eine ermäßigte Nenngebühr. Aber auch Spontanentschlossene können sich bis max. 60 Minuten vor der jeweiligen Startzeit noch nachnennen. Wer am Family Run 2021 teilnimmt, tut übrigens nicht nur sich selbst etwas Gutes: Pro gelaufenen Kilometer spendet die Sonnentherme Lutzmannsburg einen Euro an ein SOS-Kinderdorf. Wer seinen Lauf absolviert hat oder vielleicht noch auf sein Startsignal warten muss, dem wird auf der Event-Bühne beim ganztägigen, bunten Kinderprogramm die Zeit bis zur Siegerehrung versüßt.

Alle Informationen rund um den Family Run 2021 finden Sie hier.