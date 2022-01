Vier Stationen für den Winterurlaub

Endlich wieder Winterurlaub bei uns daheim in Österreich! Die schönsten Skigebiete des Landes warten auf uns, und wir können es kaum noch erwarten loszustarten.

Ab 17.1. erkunden wir die herrliche Bergwelt unserer Heimat, von Vorarlberg bis Kärnten – beim großen oe24 Österreich-Roadtrip, powered by Landal GreenParks.

Snowboarden, Skifahren, Schneeschuhwandern, Rodeln und noch so viel mehr. Die Möglichkeiten in den tief verschneiten Bergen Österreich sind ja beinahe unendlich. Von sanften Landschaften bis zu anspruchsvollen Steilhängen: heuer wollen wir den Winterurlaub voll auskosten und die schönsten Bergregionen des Landes entdecken.

Quartier beziehen werden wir auf unserem Roadtrip in den Ferienunterkünften von Landal GreenParks. Am kommenden Montag geht’s für Anna und Christian los, als kleine Einstimmung hier vorab ihre vier Stationen quer durch Österreich.

Hoch hinaus in Vorarlberg

Ganz im Westen Österreichs beginnt der oe24 Winter Roadtrip. Auf einem sonnigen Hochplateau in der Nähe des Vorarlberger Bergdorfes Bürserberg liegt Landal Brandnertal. Dort oben, auf 1.170 Metern, überblickt man von den 91 Komfort- und Luxus-Ferienwohnungen das malerische Klostertal.

Doch nicht nur das Panorama macht die Lage so genial, der Einstieg ins Skigebiet befindet sich direkt vor der Unterkunft. Vom Frühstück auf die Piste in weniger als fünf Minuten also!

Während Anna hier auf den einfachen Pisten ihre ersten Erfahrungen am Snowboard sammeln wird, kann sich Christian in den unberührten Tiefschneehängen austoben – ganz weit weg vom Massentourismus. Relaxt wird am Abend dann wohlverdient entweder in der eigenen Sauna in der Ferienwohnung, oder im Hallenschwimmbad in Landal Brandnertal.

Am Fuße des Hochkönigs

Zweite Station des oe24 Österreich Roadtrips wird der mächtige Hochkönig, genauer gesagt das Landal Resort Maria Alm. Mitten im gemütlichen Dorf liegen die zehn Chalets im modernen Alpenchic, die teilweise mit Kamin und Infrarotsauna ausgestattet sind.

Gerade mal 200 Meter sind es bis zu Talstation der Bergbahn, die rund 120 Pistenkilometer erschließt. Doch hier werden Anna und Christian nicht nur das Skigebiet erkunden, die Gegend ist auch ein Paradies fürs Schneeschuhwandern und ganz gemütliche Winterspaziergänge.

Und wenn das Wetter doch nicht so ganz mitspielen sollte, legt man einen Chill-Tag im Hallenbad ein oder entdeckt die Shops und Cafés im idyllischen Maria Alm.

Kärnten ruft

Auf geht’s ins dritte Bundesland auf unserem oe24 Roadtrip. Direkt an der Grenze zum Salzburger Land, aber bereits in Kärnten befindet sich Landal Katschberg. Besser könnte die Lage der 72 Ferienwohnungen und 10 Chalets gar nicht sein – denn die Skipiste liegt direkt vor der Türe.

Oben auf der Katschberghöhe mit ihren 1.650 Metern bietet Landal Katschberg auch beinahe 100% natürliche Schneesicherheit, wobei zur Sicherheit auch 100% der Pisten beschneit werden können. Anna kann hier auf den breiten, übersichtlichen Pisten ihre Snowboard-Skills weiter vorantreiben. Aber auch Christian findet auf den schwarzen Pisten garantiert eine ordentliche Herausforderung.

Eine Premiere steht hier jedoch für beide auf dem Programm: auf den beinahe 40 Kilometern gespurter Loipen werden sich die zwei zum ersten Mal auf Langlaufski wagen. Bleibt zu hoffen, dass sie danach noch genug Energie haben den Dorfkern mit seinen Geschäften und Restaurants zu erkunden.

Thermenspaß und Schneeabenteuer

Die vierte und letzte Station beim oe24 Österreich Roadtrip führt unser Pärchen nach Bad Kleinkirchheim, sie bleiben also den Kärntner Bergen zum Abschluss treu. Auch hier sind es von den Unterkünften bis zur Piste nur wenige Schritte, 24 Bergbahnen erschließen die mehr als 100 Pistenkilometer.

In den 72 Ferienwohnungen und 10 Chalets finden übrigens auch größere Gruppen und Familien wunderbar Platz, sie sind für bis zu 10 Personen verfügbar.

Zwar werden sich Anna und Christian natürlich auch hier nochmal Ski und Snowboard anschnallen, aber zum Finale ihres Roadtrips darf´s ruhig auch jede Menge Spaß geben. Die finden die zwei auf der Rodelbahn und beim Eisstockschießen in Bad Kleinkirchheim. Und vor der Heimfahrt nach Wien wird in der Therme St. Kathrein nochmal so richtig tiefenentspannt.

