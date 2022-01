Tag 1: Auf nach Vorarlberg!

Endlich ist es soweit. Wir sind unterwegs auf unserem Winter-Roadtrip quer durch Österreich. Wir wollen unsere Heimat noch besser kennenlernen, die Schönheit unseres Landes auch in der kalten Jahreszeit erkunden.

So viele Erlebnisse, Naturwunder und schneebedeckte Berggipfel warten da draußen auf uns.

Weil wir nah dran sein wollen an der Natur, weil wir´s unkompliziert und komfortabel mögen, werden wir uns in den Landal Green Parks in den schönsten Regionen Österreichs einquartieren. Unsere erste Station führt uns ganz in den Westen – nach Vorarlberg. Das Landal Brandnertal oberhalb der Bezirkshauptstadt Bludenz verspricht pures Urlaubsvergnügen. „Da haben wir den Lift und die Piste direkt vor der Türe“, hat Anna bereits geschwärmt, bevor es losging.

Die Vorfreude ist dann nochmal ordentlich gestiegen, als sich ein paar Tage vor unserem Roadtrip der elektronische Landal-Concierge via Email bei uns gemeldet hat. Mit seiner Hilfe konnten wir schon mal vorab unser gewünschtes Urlaubsprogramm zusammenstellen, und der Online Check-In war auch im Handumdrehen erledigt. Perfekt vorbereitet ging´s also nun gestern Früh los.

Mitten im Skigebiet Brandnertal

Die Fahrt nach Vorarlberg haben wir für eine Zwischenübernachtung in Innsbruck genutzt. Einerseits ist die Alpenmetropole immer einen Besuch wert, andererseits lässt sich die Fahrtstrecke von Wien damit gut aufteilen. Heute waren´s somit nur mehr gemütliche zwei Stunden bis ins Brandnertal. Bis Bludenz geht´s zügig auf der S16 dahin, die letzten paar Kilometer hinauf zur Unterkunft werden dann aber zur Herausforderung. Nicht wegen der Serpentinen, sondern wegen der immer spektakulärer werdenden Aussicht. Nicht zu sehr ablenken lassen vom sensationellen Panorama, heißt es hier.

Als wir schließlich oben auf 1.170 Metern beim Landal Brandnertal ankommen, auf einem sonnigen Hochplateau beim Bergdorf Bürserberg, befinden wir uns in einem wahren Winter-Wonderland. Die Sonne strahlt vom blitzblauen Himmel, die Landschaft ist tief verschneit. Das Auto wird hier gleich mal in die Tiefgarage verfrachtet, die sich praktischerweise direkt im Hang unter den Unterkünften befindet. Die Ferienwohnungen, die zwischen 1 und 10 Personen Platz bieten, sind auf mehrere Häuser verteilt, die sich wunderbar in die Umgebung und die dörfliche Struktur einfügen. Und tatsächlich: die Piste des Skigebiets Brandnertal liegt uns zu Füßen. So muss perfektes Ski in – Ski out aussehen!

Die perfekte Ferienwohnung an der Skipiste

Und da ist er wieder – dieser fantastische Ausblick! Vom großen Balkon unserer Ferienwohnung blicken wir hinunter auf Bludenz, das umgeben ist von mächtigen Berggipfeln. Auch wenn die neu renovierte Unterkunft mit gemütlicher Essecke, großzügigem Wohnzimmer und dem Kamin noch so gemütlich ist: bei diesem Wetter wollen wir sofort raus, den Schnee und die Sonne genießen.

Was uns hier sportlich alles erwartet – dazu morgen mehr!