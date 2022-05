Neues B&B Hotel Wien-Stadthalle

Der Frühling und der Sommer sind die beliebtesten Reisezeiten. Wer auf der Suche nach der perfekten Unterkunft ist, muss nicht länger warten. An sieben Standorten in Österreich überzeugen B&B Hotels mit gemütlichen und modernen Zimmern.

Jetzt begeistert das neue B&B Hotel Wien-Stadthalle die Gäste!

Die Lage des B&B Hotels Wien-Stadthalle

Die zentrale Lage des B&B Hotels Wien-Stadthalle macht es zu einem perfekten Ausgangspunkt für Kurztrips, Geschäftsreisen oder den ersehnten Frühlingsurlaub. Durch die Nähe zum Wiener Westbahnhof gestaltet sich nicht nur die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln als sehr angenehm, sondern auch das Erreichen vieler Wiener Sehenswürdigkeiten, wie das Schloss Schönbrunn und der Stephansdom, mittels U-Bahn und Straßenbahn. In kurzer Entfernung befinden sich außerdem die Mariahilfer Straße und viele Bars und Restaurants.

B&B Hotel Wien-Stadthalle Lobby 1/4

2/4

3/4

4/4 © B&B HOTELS © B&B HOTELS © B&B HOTELS © B&B HOTELS

Günstig und komfortabel

© B&B HOTELS ×

Für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre sorgen im B&B Hotel Wien-Stadthalle die hell und freundlich gestalteten Zimmer. Klimatisierung und Schallisolierung tragen zu einem ruhigen und entspannenden Aufenthalt bei. Jedes Zimmer des Hotels hat ein eigenes Bad mit Dusche mit Regenbrause, einem großen Waschbecken und WC, einem Föhn, sowie weichen Handtüchern. Außerdem ist jedes Zimmer mit einem Schreibtisch, kostenfreies WLAN und Flatscreen mit Sky TV ausgestattet. Haustiere können gegen einen geringen Aufpreis mitgebracht werden.

© B&B HOTELS ×

Ausstattung der Zimmer

Das Angebot an Zimmern ist groß – so kann zwischen Einzel- und Doppelzimmern, Familienzimmern und barrierefreien Zimmern gewählt werden. Insgesamt 136 Zimmer stehen zur Verfügung. Jeder Raum im Hotel ist hochqualitativ ausgestattet. Das Kernelement sind die Betten mit komfortablen Matratzen und massivem Holzrahmen, damit der Schlaf nach einem anstrengenden Tag auch wirklich erholsam ist. Die Zimmer werden täglich gereinigt.

© B&B HOTELS ×

Parkmöglichkeiten

In Wien gilt auf allen öffentlichen Straßen die Kurzparkzonenregelung. Sie benötigen beim Parken Ihres Fahrzeugs in der Nähe des Hotels einen Kurzparkschein, da Sie anderenfalls ein behördliches Strafmandat bei Ihrem Fahrzeug vorfinden könnten. Ein kostenpflichtiger Parkplatz kann bei B&B Hotels reserviert werden.

Die B&B Hotels in Österreich

B&B Hotels finden sich an insgesamt 7 Standorten in Österreich. Egal ob Städtetrip in Wien oder Graz, oder Sommerurlaub in Villach: B&B Hotels bieten Urlauber:innen günstige, komfortable und zentral gelegene Unterkünfte - an den beliebtesten Reisedestinationen des Alpenlandes. In Graz warten das B&B Hotel Graz-Hbf und das B&B Hotel Graz City-Süd auf Reisende. In Wien sind es die B&B Hotels Wien-Hbf und Wien-Stadthalle. Und für alle die eine Unterkunft in Villach suchen eignet sich das B&B Hotel Villach.

B&B in ganz Europa

Nicht nur in Österreich sind B&B Hotels so beliebt, sondern auch in ganz Europa. Mit über 300 Hotels in Frankreich, mehr als 50 Hotels in Italien, und zahlreichen Standorten in Spanien, Polen, Schweiz und in vielen anderen Ländern ist B&B Hotels die am schnellsten wachsende internationale Budget-Hotelkette!