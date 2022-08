Seit mehr als 1.300 Jahren wird am Erzberg in der Steiermark Gestein abgebaut. Mit seinen 40 Tagebau-Etagen wird er heute oft als „die größte Pyramide der Welt“ bezeichnet. Und gleich ums Eck vom Abenteuer Erzberg liegt das Naturparadies Eisenerzer Ramsau.

Ein idyllisches Hochtal auf rund 1.000 Metern Höhe, umgeben von einer spektakulären Naturkulisse – das ist die Eisenerzer Ramsau. Auf der einen Seite ragen die schroffen Gipfel von Kaiserschild und Hochkogel über 2.000m in die Höhe, auf der anderen Talseite locken sanftere Touren aufs Wildfeld und den Stadelstein. Aber auch für herrliche Klettersteige, wie etwa den Kaiser Franz Joseph Steig, und gemütliche Biketouren ist hier der ideale Ausgangspunkt. Und wer nach der sportlichen Herausforderung eine herrliche Abkühlung sucht, der findet sie am malerischen Leopoldsteiner See. In der smaragdgrünen Wasseroberfläche des Bergsees spiegeln sich die schroffen Felswände. Mit selten mehr als 20 Grad ist er auch im Hochsommer eine herrliche Erfrischung.

Den Erzberg selbst, der ja nur wenige Kilometer entfernt liegt, erlebt man besonders spektakulär während einer Fahrt mit dem so genannten Hauly. Der umgebaute Riesen-Laster mit 860 PS bringt die Besucher*innen mitten durch den Tagebau. Auf einer Kombi-Tour kann man zusätzlich auch noch das unterirdische Labyrinth des Erzberges entdecken.

© TV ERZBERG LEOBEN August Zoebl ×

Das JUFA Hotel Eisenerz

Umgeben von großen, sattgrünen Wiesen und mit einem fantastischen Blick auf den mächtigen Erzberg, liegt in der Eisenerzer Ramsau das JUFA Hotel. Erst 2020 wurde das Haus modernisiert, die sechs unterschiedlichen Zimmertypen sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Das schafft eine gemütliche Urlaubs-Atmosphäre, die mehr an ein idyllisches Dörfchen erinnert als an ein klassisches Hotel. Ein Ort, an dem sich sportliche Pärchen genauso wohl fühlen wie Jungfamilien oder Freundesgruppen. So finden beispielsweise im „Family & Friends Zimmer“ bis zu fünf Personen Platz.

Der Tag beginnt im JUFA Hotel Eisenerz mit einer ordentlichen Stärkung am reichlichen Frühstücksbuffet.

7/7 © JUFA Hotels /Eisenberger © JUFA Hotels /Eisenberger © JUFA Hotels /Eisenberger © JUFA Hotels /Eisenberger © JUFA Hotels /Eisenberger © JUFA Hotels /Eisenberger © JUFA Hotels /Eisenberger

Tipp für die Bergjause

Mit dem JUFA Rauszeit Angebot erhält man eine schicke Metall-Jausenbox, die man am Buffet befüllen kann. Damit hat man den Proviant bei Wanderungen und Ausflügen gleich direkt dabei, falls gerade mal keine Hütte zur Einkehr am Weg liegt. Ebenfalls inkludiert sind Kartenmaterial sowie umfangreiches Wander-Equipment zum Ausleihen: professionelle Rücksäcke, Wanderstöcke, eine Picknickdecke und vieles mehr stehen den Gästen im JUFA Hotel Eisenerz zur Verfügung. Und nach den Berg-Abenteuern darf der Tag schließlich im Wellnessbereich ausklingen, in der finnischer Almsauna, im Almkräuter Dampfbad sowie im Ruheraum mit Panoramablick auf den Erzberg.

© TVB Erzberg Leoben Christoph Eibl ×

Styrian Iron Trail: Neuer Weitwanderweg in der Steiermark

Der Tourismusverband Erzberg Leoben ist Initiator dieses neuen Weitwanderweges. Zehn Etappen mit 200 km und 9000 hm führen rund um den markanten Erzberg. Der Weg zieht sich als „eisenfarbener Faden“ durch 14 Gemeinden und verbindet Alm- und Bergetappen mit attraktiven Themen- und Naherholungswegen in Teilen des Liesingtals, der Eisenerzer Alpen, der Hochschwabregion und des steirischen Randgebirges.