Das umweltfreundlichste Schiff von MSC Cruises läutet mit seiner Taufe am 13. November 2022 in Doha/Katar die Zukunft der Kreuzfahrt ein. Wir zeigen Ihnen vorab die fünf spannendsten Highlights an Bord des neuen Schiffes.

1. Die Promenade - das pulsierende Herz des Schiffes

Die 104 Meter lange und sieben Decks hohe Außenpromenade ist einer der beeindruckendsten Bereiche an Bord der MSC World Europa. Sie öffnet sich zum Heck des Schiffes mit einem atemberaubenden Blick auf das Meer. Sie ist der Ort, an dem man sich am Tag wie auch am Abend aufhält, mit Unterhaltungsmöglichkeiten und Restaurants im Freien. Der krönende Abschluss der Promenade ist ein beeindruckendes architektonisches Meisterwerk: Die Rutsche Venom Drop @ The Spiral, die sich über elf Decks erstreckt. Sie ist mit ihren geschmeidigen Edelstahlkurven nicht nur wunderschön, wer sich traut kann auf der längsten Trockenrutsche auf See 74 Meter in die Tiefe gleiten – der spaßigste (und schnellste) Weg, um vom oberen Teil des Schiffes zur Promenade zu gelangen.

© MSC ×

2. Kulinarische Vielfalt in 33 Restaurants, Bars und Lounges

Die MSC World Europa entführt ihre Gäste auf eine kulinarische Reise um die Welt. An Bord gibt es eine unglaubliche Auswahl von 33 Restaurants, Bars und Lounges, die alle ihren eigenen Stil und ihr eigenes Ambiente haben. Das Schiff verfügt über 13 Restaurants, darunter sechs Spezialitätenrestaurants mit zwei für MSC Cruises völlig neuen Konzepten:

Das Chef's Garden Kitchen – ein Restaurant, bei der trendige und geschmackvolle Microgreens (Sprossen), Salate und Beilagen an Bord angebaut und auch geerntet werden.

La Pescaderia – ein mediterraner Seafood-Grill mit frischem Fisch, bei dem Raffinesse auf legere und familiäre Gerichte trifft.

Darüber hinaus finden Gäste auf der MSC World Europa auch das Butcher's Cut, das Steakhouse im Original amerikanischen Stil, das von lateinamerikanischem Street Food inspirierte Hola! Tacos & Cantina, das Kaito Teppanyaki und die Sushi Bar.

Unter den 20 Bars und Lounges an Bord befinden sich sieben brandneue Bar- und Cafékonzepte, darunter die erste Mikrobrauerei der Reederei, eine neue Gin-Bar, eine ausgefallene Cocktailbar und vieles mehr.

© MSC ×

3. Unterhaltung für alle Altersgruppen

Gäste erleben an Bord ein völlig neues Unterhaltungsniveau mit einer Vielzahl verschiedener Veranstaltungen, darunter große Theaterproduktionen, mitreißende Aufführungen in der Hecklounge sowie interaktive Familienunterhaltung in der Luna Park Arena. Spaß und Sport vereinen die Rollschuhdisco oder der Autoscooter.

Die Panorama Lounge im hinteren Teil des Schiffes bietet ein faszinierendes und extravagantes Unterhaltungsprogramm

Das stilvolle World Theatre mit 1.153 Plätzen bietet jeden Abend verschiedene Shows

Die vielseitige Luna Park Arena ist ein neuer, multifunktionaler Unterhaltungsort, an dem Filme, Spielshows, Kinderaktivitäten und verschiedene Themenpartys stattfinden werden

© MSC ×

4. Ein Autodrom an Bord

Der Bereich für Kinder und Jugendliche an Bord der MSC World Europa wird der größte der Flotte sein – mit über 766 m² Innenfläche. Sieben Bereiche wurden in Zusammenarbeit mit LEGO® und Chicco® entwickelt und richten sich an verschiedene Altersklassen vom Kleinkind bis zum Teenager.

Das Unterhaltungsangebot für Kinder und Jugendliche wird mit originellen Spiel- und Talentshow-Formaten, die für The Studio, die Luna Park Arena und das World Theatre konzipiert werden, noch vielfältiger.



Dank der verlängerten Öffnungszeiten des Kids Club und des Teens Club können die Kinder und Jugendlichen auch andere Attraktionen der MSC World Europa nutzen, wie zum Beispiel den Autoscooter, die Trockenrutsche und den „Virtual Room“ mit seinen Spielekonsolen. Alle Aktivitäten werden durchgehend von qualifizierten Betreuern begleitet.

© MSC ×

5. Chillen oder Action in 20 verschiedenen Pools

Mit sieben Swimmingpools und 13 Whirlpools können die Urlauber wählen, ob sie sich lieber entspannen, oder Nervenkitzel und Abenteuer suchen.

Der brandneue, ruhige Zen-Pool-Bereich am Heck des Schiffes auf Deck 18 ist ein sehr eleganter Bereich für Erwachsene (Adults only). Hier gibt es zwei Pools, ein Sonnendeck und einen schattigen Lounge-Bereich – alles mit fantastischem Blick auf das Meer.

Zu den Highlights zählt auch der MSC Yacht Club mit seiner großen Sonnenterrasse auf zwei Decks, privatem Pool und Whirlpool.

Der Aquapark auf Deck 20, der größte in der Flotte von MSC Cruises, bietet einen Kinderpool und Rutschen für die ganze Familie.

La Plage, der Hauptpool, ist der Ort für alle, die Spaß und Unterhaltung suchen. Mit einer unglaublichen Fläche von 3.474 m² lädt der Bereich auf verschiedenen Ebenen zum Sonnenbaden ein.

Der Botanic Garden Pool verfügt über ein ausfahrbares Dach, eine tropische Bar und einen Bereich zum Entspannen.

Die MSC World Europa wird das erste LNG-betriebene Schiff in der Flotte und damit auch das umweltfreundlichste Schiff von MSC Cruises sein. LNG (Flüssigerdgas) ist einer der saubersten Schiffskraftstoffe, die in großem Maßstab verfügbar sind und wird eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung (bzw. dem Übergang zum emissionsfreien Schiffsbetrieb) der internationalen Schifffahrt spielen. Mit LNG werden lokale Luftschadstoffemissionen wie Schwefeloxide praktisch eliminiert und Stickoxide um bis zu 85 Prozent reduziert. LNG spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Eindämmung des Klimawandels, da es die CO2-Emissionen um 25 Prozent reduziert und den Weg für die Einführung nachhaltiger nicht-fossiler Kraftstoffe, darunter grünem Wasserstoff, ebnet. Eine Demonstrations-Brennstoffzelle, mit der sich Wärme und Strom etwa 30 Prozent effizienter als mit LNG-Motoren erzeugen lassen, wird die Effizienz dieser Technologie an Bord testen.

© MSC ×