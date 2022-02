Wo der Gast den Preis selbst bestimmt

Eine Online-Buchungsplattform, bei dem die User selbst über den Preis für ihren nächsten Urlaub entscheiden können? Das verspricht die Seite www.midnightdeal.com eines Wiener Start-Ups.

Die ReiseLust24 wollte genauer wissen wie das funktioniert und hat Gründer & CEO Lukas Zirker zum Interview gebeten.

Das Interview

ReiseLust24: Bei euch auf midnightdeal.com bestimmt der Gast also selbst den Preis für das Hotelzimmer, das er gerne buchen will. Klingt irgendwie zu gut um wahr zu sein – wie kann man sich das denn vorstellen?

Lukas Zirker: Auf unserem Portal gibt es – anders als bei vielen anderen – zwei unterschiedliche Arten zu buchen. Man kann einerseits ganz normal fix und sofort buchen, mit Preisreduktionen von durchschnittlich 15 bis 25 Prozent. Oder aber man interagiert mit unserer Seite! Interaktion ist für uns eines der wichtigsten Features bei midnightdeal.com. Der User kann mit einem Preis-Slider selbst festlegen, wie viel er für sein gewünschtes Hotelzimmer zahlen will. Das geht natürlich nicht bis 0 € runter sondern bewegt sich immer in einem gewissen Rahmen. Und Emojis zeigen sofort an, wie erfolgsversprechend das abgegebene Gebot ist.

ReiseLust24: Was passiert da bei euch im Hintergrund, während die User ihre Gebote abgeben?

Lukas Zirker: Alle Angebote der User werden vollautomatisch gesammelt und um Mitternacht erfolgt dann der Zuschlag – oder eben nicht. Daher auch der Name www.midgnightdeal.com. Ein Beispiel: der User könnte ein Hotelzimmer für eine Woche zum Sofortpreis von, sagen wir, 590€ buchen. Wenn ihm das aber noch eine Spur zu teuer ist könnte er beispielsweise 520€ als Gebot abgeben. Um Punkt Mitternacht fällt dann die Entscheidung, ob das Angebot hoch genug war und er den Zuschlag kriegt.

ReiseLust24: Wird denn auf eurer Seite eher kurzfristig gebucht, oder planen die User auch längerfristig bei euch?

Lukas Zirker: Beides! Also das geht echt von – bis. Manche User buchen ihr Hotelzimmer bei uns erst 2 bis 3 Tage vor der Reise, andere wiederum ein halbes Jahr im Voraus. Möglich ist auf unserer Seite beides.

ReiseLust24: Die meisten eurer User sind zwischen 20 bis 40 Jahre alt, also eher jung. Liegt das vor allem dran, weil man auf midnightdeal.com so gute Schnäppchen bekommt?

Lukas Zirker: Das Budget spielt auf jeden Fall eine Rolle bei der jüngeren Zielgruppe, aber da gibt’s meiner Meinung nach noch andere wichtige Gründe. Wir sind ein Marktplatz für Reisen, eine Art Lifestyle-Produkt mit dem man interagieren kann – zum Beispiel über den vorhin erwähnten Preis-Slider. Außerdem will die junge Reise-Generation möglichst schnell die für sie passenden Vorschläge bekommen, wenn sie online einen Urlaub bucht. Bei anderen Buchungsportalen sieht man tausende Hotels, wenn man als Suchbegriff eine Stadt wie Berlin oder Barcelona eingibt – damit ist man oft total überfordert. Wir selektieren da bei unseren Partnern sehr genau und haben immer eine überschaubare Anzahl von Hotels pro Destination. Für wiederkehrende Bucher werden bei uns die Angebote außerdem auch personalisiert.

ReiseLust24: Wie sieht´s denn nun ganz aktuell bei euch aus mit den Urlaubsbuchungen?

Lukas Zirker: Wir sehen im Moment, dass für den Sommer schon intensiv gebucht wird, vor allem Hotels in Österreich und Kroatien sind stark gefragt. Wir gehen davon aus, dass Kroatien heuer im Juli und August wieder gesteckt voll sein wird – zum Teil sind Hotels jetzt schon ausgebucht. Man merkt den Nachholbedarf der letzten zwei Jahre! Neu bei uns sind heuer Hotels in Spanien, Zypern, Griechenland und in der Türkei. Ab Herbst sollen dann auch Dubai und andere Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten dazukommen.

ReiseLust24: Persönliche Frage zum Schluss – was hat dich denn auf die Idee gebracht, ein Produkt wie midnightdeal.com ins Leben zu rufen?



Lukas Zirker: Mein Ziel war es, dass schon der Buchungsprozess bei einer Reise oder einem Urlaub ganz einfach Spaß machen soll und nicht mühsam sein darf. Die Experience soll schon online beginnen. Wir wollen unseren Usern leistbaren Luxus ermöglichen – die meisten Hotels bei uns sind ja im 4 bis 5 Sterne Segment. Der User soll den Preis selbst in der Hand haben und sich am Ende sicher sein können „Ich hab zu einem fairen Preis gebucht – nämlich zu meinem Preis!“