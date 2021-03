Die Schönheit Kroatiens am Meer erleben

Kroatien zählt zu den führenden nautischen Destinationen weltweit. Noch keine Pläne für den Sommerurlaub? Warum nicht die kroatische Küste mit dem Boot erkunden?

Urlaub auf See für alle

Neben der nautischen Naturschönheit bietet Kroatien Erlebnisse für alle. Egal, ob Sie den kroatischen Küstenraum schon erkundet haben und immer wieder kommen oder ob sie zum ersten Mal auf See unterwegs sind, bei der Vielfalt an Angeboten ist für jeden etwas dabei. Mit Familienbooten, Motorbooten und Jachten, Katamaranen, Schlauchbooten und sogar Seekajaks kann die kroatische Küste erkundet werden.



Unberührte Natur und charmante Küstenorte

Insgesamt 1244 größere und kleinere Inseln und Klippen sind der Küste Kroatiens vorgelagert. Unberührte, traumhaft schöne Natur wird durch charmante Küstenstädtchen ergänzt. Diese einzigartige Kulisse in Kombination mit dem milden Mittelmeerklima macht eine Segelfahrt unvergesslich schön.



Der Seefahrtkultur auf der Spur

Kroatiens Seefahrtkultur ist so alt wie das Leben in dieser Region selbst. Auf die Spuren dieser Kultur bringt einen der nautische Tourismus. Für Nautiker bieten sich hier viele Erlebnismöglichkeiten, wie die Besichtigung mehrerer UNESCO Weltkulturerbe, die nur vom Wasser aus erreichbar sind.



Der größte Jachthafen der Welt

Auch die nautische Infrastruktur Kroatiens überzeugt mit perfekt ausgestatteten Jachthäfen. Diese bieten Besuchern einen sicheren Liegeplatz. Wer erst einmal angelegt hat, muss sich nicht mehr um sein Boot kümmern, und kann sich vollkommend er Unterhaltung in den Küstenstädtchen widmen. Denn auch kleinere Küstenorte bieten meist Liegeplatzleistungen an, was Kroatien gewissermaßen zum größten Jachthafen der Welt macht.



Den kroatischen Lebensstil genießen

Wer mit dem Boot unterwegs ist, kann die vielfältigen Angebote an der Küste genießen. Es kann jeden Tag ein anderer Küstenort angesteuert werden, wo der nautische Lebensstil zelebriert wird. Hier genießen Sie die authentische mediterrane Küche mit lokalen Spitzenweinen. Außerdem warten sommerliche Veranstaltungen wie Festivals auf sie. Für gute Unterhaltung wird auf alle Fälle gesorgt und man kann den Tag bei einem romantischen Sonnenuntergang mit Blick auf die traumhafte Kulisse ausklingen lassen.



Online-Zahlung der Kurtaxe jetzt möglich

Sie planen schon Ihren Urlaub an der kroatischen Küste? Jetzt kann auch die Kurtaxe für Bootseigner und Bootsbenutzer online bezahlt werden. Bisher konnte diese Zahlung nur vor Ort beispielsweise in den Hafenbüros getätigt werden. Das Portal ist verfügbar in mehreren Sprachen, so auch in Deutsch. Nach der Zahlung erhält man eine Bestätigungsmail, die man während der gesamten Reise im Boot dabeihaben sollte. Die Kurtaxe kann nach Länge des Bootes oder nach der Anzahl der Personen an Bord bezahlt werden.



Nautischer Tourismus im Trend

Kristjan Staničić, der Direktor des nationalen kroatischen Tourismus Boards, erklärte, dass der nautische Tourismus einer der wichtigsten Formen des Tourismus in Kroatien ist. Außerdem wurde festgestellt, dass die Nachfrage durch die Pandemie stark gestiegen ist. Laut Staničić wurden so mehr als doppelt so viele nautische Vignetten wie im Vorjahr verkauft.

Sie haben Lust auf einen Urlaub am Meer bekommen? Die Optionen für Nautiker sind in Kroatien fast grenzenlos. Informieren Sie sich jetzt HIER über einen nautischen Urlaub an Kroatiens Küste.

© Safe stay in Croatia

Die Sicherheit von BewohnerInnen und BesucherInnen gleichermaßen steht für die kroatischen Behörden an erster Stelle. Daher wurde das neue Gütesiegel „Safe Stay in Croatia“ („Sicherer Aufenthalt in Kroatien“) eingeführt. Es wird an Akteure im Tourismussektor vergeben, damit Reiseziele, Unterkünfte, Restaurants, Transportmittel und touristische Attraktionen, die die globalen Standards des Gesundheits- und Hygieneschutzes übernommen haben, leicht zu identifizieren sind. Sowohl dieses Label als auch das Label „Safe Travels“ des World Travel and Tourism Council werden kostenlos an Teilnehmer im kroatischen Tourismussektor vergeben, um zu zeigen, dass Kroatien ein gut vorbereitetes und sicheres Reiseziel für internationale Reisende ist. Besucher werden somit sehr einfach verantwortungsvolle Hotels, Restaurants, Transportmittel, Reiseziele und andere Dienstleistungen innerhalb Kroatiens erkennen können, um so mit gutem Gewissen und Vertrauen ihren Urlaub genießen und planen zu können.

© Safe stay in Croatia





Mehr Informationen über das Siegel „Safe Stay in Croatia“

Weitere Infos zur aktuellen Covid-19-Lage