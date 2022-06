Es wird ein Sommer mit großen Namen und vielen Emotionen. In den kommenden Wochen und Monaten bietet Lignano seinen Gästen eine Vielzahl an Konzerten, Beach-Partys und bewegenden Settings von den frühen Morgenstunden bis zu den mediterranen Nächten.

Garant für emotionale Momente ist das traditionelle Sonnenaufgangs-Konzert in Lignano, das Concerto all’alba, das zur Sommersonnenwende am 21. Juni 2022 um fünf Uhr morgens am Strand stattfindet.

Bei freiem Eintritt wartet auf die Besucher beim Leuchtturm Punta Faro ein eindrucksvolles Konzert der Accademia Arrigoni unter der Leitung von Maestro Domenico Mason. Wie immer ist das Konzertprogramm ein gut gehütetes Geheimnis. Nur den Konzertbeginn macht jährlich Antonio Vivaldis Sommer aus den Vier Jahreszeiten.

Måneskin in Lignano

Nur wenige Tage später, am 23. Juni 2022 rockt eine weitere Größe der italienischen Musikwelt die Bühne des Teghil Stadions, die Entdeckung des Jahres 2021: Måneskin. Sie haben den Eurovision Song Contest 2021 gewonnen, sind auf den Bühnen zahlreicher europäischer Festivals aufgetreten und haben bei den MTV EMAs in der Kategorie "Best Rock" gewonnen. Nun kommen sie nach Lignano Sabbiadoro, um das erste Konzert ihrer neuen Tournee "Live al Circo Massimo" zu feiern.

Wer genug Zeit hat, kann gleich in Lignano bleiben, denn am Wochenende vom 2. bis 3. Juli steigt die große Jova Beach Party 2. Sie ist die erste Etappe der neuen Tour von Jovanotti und viel mehr als ein Konzert: Es ist ein Tag voller Musik, aber auch voller Emotionen und Spaß direkt am Strand. Das Event beginnt um 16 Uhr mit der Öffnung der Tore des Strandes von Bella Italia Village in Lignano Sabbiadoro und wird den ganzen Nachmittag bis zum großen Abendkonzert fortgesetzt.

Es wird Bereiche zum Entspannen, Sonnenbaden, Spielen und Tanzen geben, aber auch Gastronomie und Kids-Zonen, denn die Jova Beach Party ist auch für Familien geeignet. Partner des gesamten Jovanotti-Konzerts "Jova Beach Party" wird der WWF sein. Ziel der Organisatoren ist es, an einzigartigen Orten (direkt am Strand) ein Unterhaltungsangebot zu schaffen, das die Umwelt und insbesondere das Meer respektiert. Themen, mit denen sich der WWF seit vielen Jahren mit gezielten Projekten beschäftigt.

Summer Festival mit Gratis-Konzerten

Von Anfang Juli bis Ende August bietet Lignano seinen Gästen unter dem Titel «Summer Live Festival» gleich eine ganze Serie an abendlichen Konzerten bei freiem Eintritt. Unter den Künstlern finden sich Fixsterne des italienischen Musikhimmels wie Irene Grandi, Noemi und Andrea Pennacchi. Auf dem Programm steht außerdem ein großes Tribute-Konzert an Ennio Morricone.



Last but not least wird am 21. August 2022 der Rapper Coez in der Alpe Adria Arena die Massen begeistern. Bekannt wurde Coez bereits 2009 mit seinem ersten Debütalbum "Figlio di nessuno", mit seinem Song "La musica non c’è" aus seinem vierten Album "Faccio un casino" (2017) erreichte Coez auch die Spitze der italienischen Singlecharts.

Alle Veranstaltungen in Lignano im Sommer 2022 gibt’s hier.