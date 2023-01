Frischer Schwung für den Winter: Nach einer Renovierung startet das The Crystal VAYA Unique in Obergurgl mit luxuriösen Zimmern in die Wintersaison 2022/23.

61 der insgesamt 97 Suiten und Doppelzimmer wurden komplett überarbeitet und erstrahlen ab sofort in glamourösem Design aus hochwertigen Materialien wie schwarzem Metall und Leder. Ausgewählte Möbelstücke geben den Räumlichkeiten einen frischen und modernen Look. Dank der großen Fenster und Balkone genießen Gäste den Blick auf Obergurgl und die Tiroler Bergwelt. Bereits im vergangenen Jahr wurde der gesamte Restaurant- und Lobbybereich umfassend neugestaltet. Das The Crystal VAYA Unique liegt auf 2.000 Metern direkt an der Talstation der Festkoglbahn und ist damit idealer Ausgangspunkt zum Skifahren mit Schneegarantie.

© VAYA Group ×

Pool-Aussicht auf die Ötztaler Alpen

Das The Crystal VAYA Unique ist das erste Haus der Kategorie VAYA Unique. Diese zeichnet sich durch Hotels in exponierter Lage mit ausgewähltem kulinarischem Angebot und edlem Stil aus. Die renovierten Zimmer sprechen mit einer Größe von 28 Quadratmetern im Deluxe Zimmer und 105 Quadratmetern im Penthouse Paare und Gruppen bis fünf Personen an. Sie bestechen durch eine hochwertige Ausstattung und ein elegantes Design. Veredelte Holzmöbel, Eichenholz, trendige Stoffe und warme Materialien laden zum Wohlfühlen ein.

© VAYA Group ×

Im Restaurant The Crystal serviert das Küchenteam täglich internationale Klassiker und landestypische Speisen mit feinsten regionalen Produkten. Im Spa relaxen Gäste im Saunabereich und den Ruheräumen, lassen sich bei ESPA Signature Behandlungen verwöhnen und ziehen im großzügigen Außen- und Innenpool mit Blick auf die Ötztaler Alpen ihre Bahnen.

© VAYA Group ×

Über die VAYA Group

Die VAYA Group mit Firmensitz in Hall in Tirol wurde 2008 gegründet und ist die größte österreichische Hotelgruppe im Alpenraum mit knapp 30 Häusern in beliebten Winter- und Sommersportregionen. Von der Entwicklung über Baukoordination bis hin zum Management der eigenen Häuser befindet sich bei der VAYA Group alles in einer Hand. Unter der Dachmarke VAYA Group werden die Häuser als VAYA Resorts, VAYA Apartments, VAYA Unique und by VAYA geführt. Alle bestechen mit einer zentralen Top-Lage, dem unverwechselbaren VAYA-Design und hochwertiger Kulinarik. Edles Holz, feines Leder und Glas prägen den Stil der exklusiven Chalets, noblen Penthouses, schicken Apartments, individuellen Suiten und Zimmer. Viele Unterkünfte verfügen über Wellnessbereiche und Pools. Der Service ist unkompliziert und nah am Gast. In den nächsten Jahren soll das Portfolio auf 50 VAYA Betriebe erweitert werden.