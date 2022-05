Ab an den Strand!

Thailand hat mit 1. Juni 2022 die Registrierungs- und Einreiseregeln erneut erleichtert.

Besucher*innen müssen zwar weiterhin einen Thailand-Pass beantragen. Es reicht jedoch Passdaten, Impfungsnachweise und eine Corona-Versicherungspolizze in Höhe von 10.000 US-Dollar hochzuladen. Das System stellt dann automatisch einen QR-Code für den Thailand Pass aus. Auch die Einschränkungen vor Ort in Thailand sind weiter gelockert worden. In ausgewählten touristischen Zonen dürfen Clubs, Kneipen, Bars und Karaoke-Lounges wieder aufsperren und bis 24 Uhr auch Alkohol ausschenken. Verkaufs und Konsums von alkoholischen Getränken auf dem Gelände bis Mitternacht.

Reisetipps für Thailand

Traditionell zieht es die Österreicher*innen ja vor allem im Winter nach Thailand. Wer jedoch seine Asia-Sehnsucht schon früher stillen möchte, für den gibt’s auch im Sommer wunderbare Reiseziele in Thailand. Auf Koh Samui beispielsweise gelten die Wochen von Mitte Juli bis Mitte September als gute Reisezeiten.

Weiche, von hochaufragenden Palmen beschattete Sandstrände, köstliche, fangfrische Meeresspezialitäten, kulturelle Sehenswürdigkeiten und unberührter Regenwald im Inselinneren machen Koh Samui zum perfekten Reiseziel. Die drittgrößte Insel Thailands Koh Samui im Golf von Siam zählt zu den beliebtesten Ferienregionen Asiens. Mit dem Mikroklima das rund um die Region der Insel herrscht ist Koh Samui außerdem ein beliebter Badeort von Januar bis September, besonders während der Sommermonate. Ungeachtet der großen Beliebtheit wird die „Kokosnussinsel“ ihren Beinamen sicherlich auch in Zukunft behalten. Denn trotz der stetigen touristischen Entwicklung seit den 1970er Jahren, als die Insel von den ersten Rucksackreisenden entdeckt wurde, legen die Einheimischen viel Wert auf die Erhaltung ihrer Palmenwälder.

