× Crime Index: Das sind die sichersten Städte Europas

In welchen Städten Europas fühlen sich die Menschen am sichersten? Die Datenbank „Numbeo“ hat jetzt in einem Ranking die sichersten Städte in Europa veröffentlicht.

Zwar gelten Städte in Europa als vergleichsweise sicher, doch auch hier kann es Unterschiede geben. Daher spielt die Sicherheitsfaktor am Reiseort für viele Urlauber eine Rolle bei der Auswahl der Destination. Der Crime-Index der globalen Datenbank „Numbeo" versucht nun diese Frage zu klären. Für das Ranking erfasst er Daten aus Online-Umfragen von über 100.000 Teilnehmern aus aller Welt, die Fragen zur Kriminalität und Straftaten einer jeweiligen Stadt beantwortet haben. Daraus ergibt sich ein Wert für jede Stadt, der die Kriminalitätsrate beschreibt. Das sind die sichersten Städte Europas Platz 1: Den Haag, Niederlanden © Getty Images ×

Österreich auf Platz 8: Die gastfreundlichsten Länder im Ranking In einem neuen Ranking wurden die gastfreundlichsten Länder Europas gekürt. Auch Österreich ist bei Tourst:innen weit oben vertreten.

So sehen die 10 schönsten Strände der Welt aus Feiner Sandstrand, türkisblaues Wasser und Sonnengarantie: Schöne Strände gibt es viele. Ein neues Ranking zeigt, welche die zehn schönsten der Welt sein sollen. Spitzenreiter ist Den Haag in den Niederlanden. Die europäische Stadt sichert sich den ersten Platz im Sicherheitsranking. Rund eine halbe Million Menschen leben in der drittgrößten Stadt des Landes. Bekannt ist der Ort vor allem für seine kulturellen Sehenswürdigkeiten, die malerischen Strände und die vielen Einkaufsstraßen. Das Kriminalitätsniveau ist in Den Haag sehr niedrig. So erreicht die Stadt beim Sicherheitsindex 79,73 Punkte. Platz 2: Trondheim, Norwegen © Getty Images × Auf Platz zwei landet die norwegische Stadt Trondheim. Die Stadt hat über 200.000 Einwohner und ist neben Oslo und Bergen die drittgrößte Kommune des Landes. Die Stadt ist geräumig und mit viel Grün. Durch die vielen Parks und Wasserspiele kommt man nicht auf die Idee, dass man sich in einer Großstadt befindet. Außerdem hat Trondheim ein reiches Kulturangebot. Beim Sicherheitsindex kam die Stadt auf 78,90 Punkte. Patz 3: München, Deutschland © Getty Images × Die größte Stadt Bayerns hat es auf den dritten Platz geschafft. Insgesamt leben über 1,5 Millionen Einwohner in der deutschen Stadt und München wird Jahr für Jahr zur sichersten Stadt Deutschlands gekürt. Dabei punktet die Stadt vor allem mit einer hohen Lebensqualität und Gastfreundschaft. Im Sicherheitsindex kam München auf eine Punktzahl von 78,89. Diese österreichischen Städte sind am sichersten Platz 26: Graz Die zweitgrößte Stadt Österreichs belegt im Sicherheitsranking den 26. Platz. Für die Sicherheit sorgen neben der örtlichen Polizei auch die Ordnungswache. Beim Sicherheitsindex wurde Graz mit 72,71 Punkten bewertet. Platz 36: Wien Die Bundeshauptstadt hat es ebenfalls unter die Top 50 der sichersten Städte geschafft. Schon mehrfach wurde Wien aufgrund der hohen Lebensqualität zur lebenswertesten Stadt gekürt. Das Kriminalitätsniveau wurde beim Ranking als niedrig bewertet. Insgesamt wurde die Sicherheit mit 70,28 Punkten ausgezeichnet. Das sind die gefährlichsten Städte Europas Platz 1: Marseille, Frankreich

Platz 2: Coventry, England

Platz 3: Birmingham, England

Platz 4: Neapel, Italien

Platz 5: Montpellier, Frankreich

Platz 6: Catania, Italien

Platz 7: Grenoble, Frankreich

Platz 8: Lüttich, Belgien

Platz 9: Paris, Frankreich

Platz 10: Malmö, Schweden