Côte d’Azur: Kultur-Hotspots im Check

Die Côte d’Azur im ­Süden Frankreichs ist nicht nur Inbegriff für traumhafte Strände und Luxus pur, sondern gilt auch als kultureller Geheimtipp & Hotspot von Künstlern. Wir verraten die schönsten Orte und Städte für Kulturaffine...

Die Côte d’Azur ist nicht nur landschaftlich ein Traum, sondern auch kulturell. Ein Besuch in den kleinen idyllischen Ortschaften offenbart die Lieblingsplätze von Künstlerinnen und Künstlern und traditionelles Handwerk, das durch die Ikonen der Kunst zur Königsdisziplin erhoben wurde. Auf diesen Spuren zu wandeln, fördert Erstaunliches zutage.

Glasbläser von Biot

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich in Biot die Glasbläserkunst. Heute darf sich das provenzalische Dorf als Hauptort der zeitgenössischen Glasblaskunst bezeichnen. Typisch für Biot sind die kleinen Luftbläschen in den Kunstwerken. Es lohnt sich, durch die zahlreichen Galerien zu flanieren, die mit unterschiedlichen Werken auftrumpfen. Eine weitere Attraktion in Biot ist das „Musée National Fernand Léger“. Der Künstler war nach 1945 mehrmals vor Ort. Das Museum steht auf einem von ihm erworbenen Grundstück. www.biot-tourisme.com

© Getty Images Malerische Häuser und Gässchen zeichnen Biot aus. ×

Le Cannet und Pierre Bonnard

Der Post-Impressionist Pierre Bonnard liebte es, in Le Cannet zu malen. Aus dieser Beziehung entstand das einzige Museum weltweit, das sich ausschließlich dem Werk des Künstlers widmet. www.lecannet-tourisme.fr

La Colle-sur-Loup

Einst war das Städtchen die Hauptstadt der Centifolia-Rose, die Parfüms wie Chanel N°5 auszeichnet. Hier wurden die meisten Rosen angepflanzt, aber auch Orangenblüten und Veilchen, die die nahegelegene Grasser Parfümindustrie in Szene zu setzen wusste. Eine Ortsführung, die einem die florale Vergangenheit des Ortes lebendig macht, findet ganzjährig mittwochs statt. Zum Abschluss gibt’s einen Aperitif mit Rosennote. www.lacollesurloup-tourisme.com/en/

Mougins

Kunstvoll, in Schneckenform, ist selbst das Dorf gebaut. Die vielen Kunstgalerien in den Gässchen lassen ahnen, dass da noch mehr ist. In der Tat findet man im „Musée d’Art Classique de Mougins“ eine einzigartige Sammlung antiker Exponate, aber auch Werke von großartigen Künstlern wie Picasso, der seine letzten Jahre dort verbrachte. Auf Picasso trifft man wieder im „Centre de la Photographie“. www.mougins-tourisme.fr

© Getty Images Mougins. Wie ein Schneckenhaus wirkt die Stadt von oben. ×

Saint-Paul-de-Vence

Das malerische Dorf war Treffpunkt des modernen Künstlertums an der Côte d’Azur. Die Fondation Maeght ist hier nicht mehr wegzudenken. Eine neue Perle am Kunsthimmel von Saint-Paul ist die Fondation CAB, die in einer Villa aus den 50ern angesiedelt ist und eine Privatsammlung ausstellt. www.saint-pauldevence.com

© Getty Images St. Paul de Vence. Pittoresker Brunnen in der Künstlerstadt. ×

Vallauris Golfe-Juan und die Töpferei

Es lag auch an Picasso, dass Vallauris Golfe-Juan seine künstlerische Identität in der Töpferei fand. Was profan erscheint, wurde in diesem Dorf zur Kunst erhoben und wird heute noch gelebt. Wer durchs Städtchen flaniert, stößt fast an jeder Ecke auf einen Kunsttöpfer. www.vallauris-golfe-juan.fr

© Getty Images Vallauris. Töpferkunst ist in dieser Stadt allgegenwärtig. ×

Monet in voller Pracht

Monaco und die Riviera spielten eine große Rolle im Schaffen von Claude Monet. Der führende Vertreter des Impressionismus entdeckte Mitte des letzten Jahrhunderts die sonnengetränkten Landschaften und das besondere Licht, die einen Wendepunkt in seinem Werk darstellten. Zu Ehren des 140. Jahrestags von Claude Monets erstem Aufenthalt in Monaco widmet das Grimaldi Forum seine Sommersaison 2023 ganz dem ikonischen Impressionisten. Dank einer großen Leihgabe bedeutender Werke des Musée Marmottan und der Unterstützung internationaler öffentlicher und privater Sammlungen wird das Grimaldi Forum rund hundert Gemälde des ikonischen Impressionisten ausstellen. Die Ausstellung mit dem Namen „Monet en pleine ­lumière“ ist bis 3. September 2023 zu sehen, Karten sind ab Jänner 2023 ­erhältlich.

© Getty Images Im Grimaldi Forum in Monaco ist die Monet-Sommerausstellung zu sehen. ×

Monte-Carlo

Und traumhafte Sommerabende erwarten die Besucher des Monte-Carlo Summer Festivals. Ikonische Orte wie die Opera Garnier Monte-Carlo oder der Salle des Etoiles werden zur Kulisse für Konzerte von internationalen Künstlern. Das Jahr klingt dann mit Jazz in all seiner Vielfalt aus (Ende November bis Anfang Dezember). Das 2006 ins Leben gerufene Monte-Carlo Jazz Festival stellt sowohl legendäre Musiker als auch aufstrebende Stars ins Rampenlicht.