Bella Italia führt wieder einmal die Liste der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher*innen an. Und wir haben die perfekte musikalische Einstimmung für Ihren Sommerurlaub in Italien!

Die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer ist bei vielen schon riesengroß. Doch bis endlich die Koffer gepackt werden können, müssen sich einige noch gedulden. Um die Wartezeit zu verkürzen und die Vorfreude noch zu steigern, kann man aber das Flair der italienischen Riviera quasi auf Knopfdruck hochleben zu lassen. Sonos hat für heuer nämlich eine Playlist mit dem Sound aus Bella Italia zusammengestellt!

Urlaubsgefühle zuhause

Mit seinem raumfüllenden Sound sorgt Sonos Era 100 dafür, dass man auch in den eigenen vier Wänden direkt in die Sommerhits eintauchen kann. Ausgestattet mit zwei abgewinkelten Hochtönern für Stereosound und einem größeren Mitteltöner für beeindruckenden Bass, befördert Sonos Era 100 einen schnell in die sonnigen Destinationen.

Soundgenuss für unterwegs

Wenn es dann endlich in den wohlverdienten Urlaub geht, kann man die Lieblingsplaylist ganz einfach mit dem portablen Sonos Roam überallhin mitnehmen. Der smarte, wasserdichte, staub- und sturzfeste Speaker ist der optimale Begleiter für jeden Urlaub und kann auch problemlos zum Pool oder Meer mitgenommen werden – damit jedes Abenteuer mit dem besten Sound starten kann.

Übrigens: Wen es musikalisch eher nach Spanien zieht – kein Problem, auch dafür gibt’s die passende Playlist!