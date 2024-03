Kroatiens Insel Juwel Losinj im Check

Die kroatische Insel Losinj überzeugt mit reicher Geschichte und mediterranem Lebensstil. Wer hier urlaubt, genießt frische Meeresluft, atemberaubende Natur und herrliche Kulinarik. Nicht zu vergessen auf großartige Hotels und Villen.

Kleine Insel ganz groß: Mit paradiesischer Natur, malerischen Buchten, glasklarem Meer und einer beeindruckenden Geschichte ist die kleine Insel Lošinj bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts ein echter Geheimtipp. Neben der üppigen Natur machen auch die unkomplizierte Anreise und zahlreiche Erlebnisse an und auf dem Wasser die Insel zum „Portofino“ Kroatiens.

Die schönsten Refugien

In der Cikat Bucht, einer der schönsten Buchten Kroatiens, liegen das stylische Fünf-Sterne Hotel Bellevue und das Boutique Hotel Alhambra, in dem moderner Luxus auf österreichische Architektur der Kaiserzeit trifft. Die beiden Luxusdomizile gehören zu den Lošinj Hotels & Villas und bieten ihren Gästen zeitgenössischen Lifestyle mit einem Hauch K&K Romantik, lässige Beachclub-Atmosphäre, Outdoorund Spa-Erlebnisse sowie Gourmetküche im japanischen Fusionsrestaurant Matsunoki und dem Sternerestaurant Alfred Keller, in dem der junge Österreicher Michael Gollenz iinnerhalb eines Jahres seinen ersten Guide Michelin Stern erkochte. Gäste, die noch mehr Privatsphäre wünschen, können sich in einer der zur Hotelkollektion gehörenden historischen Luxusvillen einmieten.

Umgeben von einem üppigen Pinienwald scheint das Hotel Bellevue über der Bucht von Cikat zu schweben. Klares Design, helle Farben und mediterrane Lebensfreude ziehen sich wie ein roter Faden durch das 2014 als erstes Fünf-Sterne-Hotel der Insel eröffnete Haus. Die 185 Zimmer und 21 Suiten vermitteln mit klarem Design und hellen Farbakzenten sommerliche Leichtigkeit. Mit einem umfangreichen Angebot an Sportaktivitäten im Hotel, am und im Wasser, kommen Aktivurlauber voll auf ihre Kosten: ob Yoga unter Pinienbäumen, Auspowern beim Tennis oder Segeln entlang der Adria. Ein absolutes Highlight für Luxusreisende: mit dem hoteleigenen Motorboot die schönsten Buchten der Insel entdecken – mit oder ohne Skipper. Entspannungssuchende finden in der zum Hotel gehörenden Bellevue Spa Clinic einen Zufluchtsort aus dem stressigen Alltag. Und auch kulinarisch wird man im Hotel Bellevue verwöhnt. Während im „Restaurant Bava“ kroatische Küche mit modernem Touch geboten wird, gilt das Restaurant „Matsunoki“ als bestes japanisches Restaurant Kroatiens. Hier werden traditionell japanische Gerichte wie Tataki, frisches Sushi oder Kimchi mit mediterranen Zutaten aus ökologischem Anbau kombiniert.

Nur einige hundert Meter vom Hotel Bellevue entfernt erinnert das zu den „Small Luxury Hotels of the World“ gehörende Boutique Hotel Alhambra mit reich geschmückter Fassade, Stuckdetails und filigranen Balkongeländern an eine spanische Villa im Jugendstil. Das Design stammt aber nicht aus dem Mittelmeerraum, sondern aus der Feder des österreichischen Architekten Alfred Keller. Mit nur 51 Zimmern und Suiten genießen Urlauber hier einen Aufenthalt mit viel Privatsphäre. Ruhesuchende entspannen in der hoteleigenen Bucht, lassen sich bei einem Bootsausflug den Wind durch die Haare wehen oder relaxen im Spa. Das Wellness-Programm integriert die entspannende Wirkung der heimischen Pinienwälder, therapeutischer Pflanzen und der frischen Meeresluft und setzt auf das Beste an Luxusprodukten. Im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Alfred Keller serviert der österreichische Küchenchef Michael Gollenz spannende Kreationen aus regionalen Produkten wie fangfrischem Fisch und dem berühmten Lamm der Nachbarinsel Cres.

Oftmals braucht es keine anderen Menschen als nur die Liebsten um sich herum, um glücklich zu sein. Für den Urlaub mit der ganzen Familie bieten die Lošinj Hotels & Villas ganz unterschiedlichen Villen – mit viel Privatsphäre. Mit Platz für 14 bis 20 Personen ist jede der Villen ideal für einen Mehrgenerationenurlaub oder einen Aufenthalt mit Freunden. Die familienfreundliche Villa Hortensia ist mit zehn Zimmern auf drei Etagen die größte der vier Refugien. Glanz und Glamour erleben Familien in der etwas kleineren Villa Mirasol, bei der sich edler Marmor als Designelement durch alle Zimmer zieht. Wer sich fühlen möchte wie einst die Seefahrer, die die Villen in der Cikat Bucht ursprünglich für ihre Familien erbauten, checkt in den neusten Zugang der Hotelgruppe ein, der Captain’s Villa Rouge ein.