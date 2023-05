× Monaco: Der Hotspot der High Society

Im Sommer herrscht an der Côte d'Azur Hochsaison. Der Stadtstaat an der Mittelmeerküste ist der Inbegriff von Luxus.

Von 27. bis 28. Mai steht Monte Carlo wieder im Zeichen des Rennsports: Zum Formel-1-Wochende pilgern mit dem Rennzirkus auch viele Fans in den winzigen Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste, um live dabei zu sein, wenn die waghalsigen Piloten durch Monaco rasen. Heuer findet das spektakuläre Rennen, das zu den Highlights des Formel-1-Kalenders gehört, da es durch die engen Straßen der historischen Bezirke Monte Carlo und La Condamine führt, zum 80. Mal statt.

Die Monaco Hotspots

Sehenswert ist das glamouröse Fürstentum, an dessen Spitze Albert II. steht, aber auch abseits der Formel 1. Wenn man die Reise in die legendäre Küstenstadt auf sich nimmt, sollte man einen Besuch im weltberühmten Casino Monte-Carlo nicht auslassen. Auch ein Spaziergang durch den zentral gelegenen Hafen Port Hercule, in dem eine luxuriöse Yacht neben der anderen steht, oder ein Ausflug auf den Altstadt-Berg mit seiner atemberaubenden Aussicht zahlen sich aus.

© Getty ×

Weitere Sehenswürdigkeiten sind der Fürstenpalast der Grimaldis, in dem Albert und seine Familie residieren, die Kathe­drale Notre-Dame-Immaculée und das Ozeanografische Museum, das große und kleine Besucher:innen in seinen Bann zieht. Wer auf heiße Reifen nicht verzichten will, kann sogar eine Spritztour im Lamborghini oder Ferrari buchen und eine Runde auf der Formel-1-Rennstrecke drehen und durch die wunderschöne Landschaft brausen.

Die schönsten Hotels

Eine Stadt, die so untrennbar mit Luxus und Reichtum verbunden ist, hat auch besonders exklusive Hotels zu bieten. Mit dramatischer Aussicht und moderner Architektur besticht das Hotel The Maybourne Riviera, das erst Ende 2021 eröffnet wurde. Es thront auf den Felsen der von Napoleon gebauten Panoramastraße Grande Corniche. Das erfrischende Design des Nobelhotels orientiert sich an der Bewegung des Meeres und die Zimmer und Suiten sind von den Pinselstrichen großer Künstler:innen wie Cézanne und Coco Chanel geprägt. Den Gästen stehen außerdem ein Infinitypool, ein Spa und die Michelin-Stern-gekrönte Küche des hauseigenen Restaurants Ceto zur Verfügung.

© The Maybourne Riviera Die Aussicht als Highlight: Jedes der Zimmer des Maybourne Riviera verfügt über Blick auf das glitzernde Mittelmeer. ×

Ein Monaco-Klassiker ist das weltberühmte Hotel de Paris. Das 1864 errichtete Gebäude wurde über mehrere Jahre hinweg aufwendig renoviert und erstrahlt seit 2019 in neuem Glanz. Das Fünf-Sterne-Haus steht für Luxus und Eleganz auf allerhöchstem Niveau und ist dank seiner erstklassigen Lage im Herzen der Altstadt Monte Carlos, gleich gegenüber dem Casino, der perfekte Ausgangspunkt für Stadtbesichtigungen. Kulinarische Höhenflüge verspricht das Restaurant „Le Louis XV – Alain Ducasse à L’Hôtel de Paris“, das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

© Hotel de Paris Das legendäre Hotel im Stil der Belle Èpoque war unter anderem Schauplatz von zwei James-Bond-Filmen. Nicht nur wegen seiner erstklas­sigen Lage ist das Hotel de Paris die ­beliebteste Adressen der Stadt. ×

Weitere Top-Hotels Monacos sind Fairmont Monte Carlo, von dessen Dachterrasse aus man einen tollen Blick auf die Formel-1-Rennstrecke genießt, und das Hotel Metropole, dessen Zimmer von dem französischen Innenarchitekten Jaques Garcia gestaltet wurden.