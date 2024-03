× Pollensaison: Die besten Reiseziele für Allergiker

Die ersten Pollen schwirren bereits durch die Luft, was für Millionen Menschen wieder eine rinnende Nase und gerötete Augen bedeutet. Zumindest im Urlaub wollen wir den Heuschnupfen zu Hause lassen. Wir verraten die besten Reiseziele, um dem Pollenflug zu entkommen.

Die ersten grünen Knospen bedeuten für Allergiegeplagte oft nicht nur den Beginn des Frühlings, sondern auch den Auftakt für wochenlang gerötete Augen und Niesattacken. Allein in Österreich leiden rund 1,6 Millionen Menschen an Allergien. Egal ob Erle, Birke oder Hasel – den Pollen ist nur schwer zu entkommen. Um zumindest im Urlaub Ruhe vor dem lästigen Blütenstaub zu finden und nicht auf Sonne und das Leben im Freien verzichten zu müssen, zeigen wir die besten Ziele, an denen auch Allergiker durchatmen können.

Lanzarote, Kanarische Inseln

Der starke Wind auf den kanarischen Inseln ist Fluch und Segen zu gleich. Für Allergiker sind sie jedoch das Paradies. Die Vegetation auf Lanzarote ist wegen der Trockenheit recht spärlich und damit auch die Pollenbelastung. Während man sich hierzulande mit Heuschnupfen herumschlagen muss, lockt die Insel bereits im Frühjahr mit milden Temperaturen und reiner Luft.

Lissabon, Portugal

Portugals Hauptstadt gilt ebenso als idealer Zufluchtsort für Allergiker. Dank der direkten Lage am Atlantik trägt der Wind die wenigen vorhandenen Pollen weg von den Küsten tief ins Landesinnere, sodass man am Strand entspannt baden und sonnen kann. In Lissabon begrüßt uns schon im Frühling die Sonne mit voller Kraft und das Meerwasser gilt zugleich als optimale Therapie bei Neurodermitis. Sei es also der Städtetrip, Strand- oder Aktivurlaub: In Portugal ist man als Pollenallergiker definitiv richtig aufgehoben!

Insel Borkum, Nordsee

Die Nordsee ist ein beliebtes Reiseziel für Allergiker. Die gut 36 Kilometer große Insel bietet die besten Voraussetzungen für einen beschwerdefreien Urlaub. Denn auch hier hält der auflandige Wind die Allergieauslöser fern und die jodhaltige Meeresluft lindert den Heuschnupfen wie eine Art natürliche Dauerinhalation. Seine optimalen Bedingungen für einen allergikerfreundlichen Urlaub wurden sogar offiziell bescheinigt: Borkum wurde von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) als erste allergikerfreundliche Insel Europas ausgezeichnet.

Schwarzwald, Deutschland

Dank der Höhenlage ist die Luft im Schwarzwald besonders rein und somit auch gut geeignet für Allergiker. Zudem soll das Klima das Immunsystem stärken und gesundheitsfördernd wirken. Als besonders gut geeignet gilt das Mittelgebirgsklima für Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Beschwerden. Im Schwarzwald haben sich sogar viele Hotels auf Allergiker spezialisiert, die versuchen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Davos, Schweiz

Mitten in der Schweiz erhebt sich auf 1.560 Metern Höhe der Ferien- und Kurort Davos. Er gilt als bergiges Ferienparadies und zugleich die perfekte Destination für Allergiker. Im Vergleich zum Flachland ist die Pollenbelastung hier verschwindend gering. Das liegt zum einen an der kurzen Vegetationsphase, zum anderen daran, dass in dieser Höhe deutlich weniger pollenfreisetzende Pflanzen wachsen. Im Frühjahr bieten die atemberaubenden Panormawege die idealen Voraussetzungen für eine Wanderung an der frischen Bergluft.