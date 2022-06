Blauer Himmel, weites Meer, strahlender Sonnenschein – Kreuzfahrten boomen wieder! Nicht nur bei Pärchen, auch bei Familien ist Urlaub auf dem Meer beliebt. Costa Kreuzfahrten hat das Entertainment für Kids und Teens daher weiter ausgebaut.

Gemeinsam mit Animateuren können Kinder und Jugendliche die unterschiedlichsten Abenteuer an Bord der Costa-Schiffe erleben. Auf der Costa Venezia beispielsweise gibt es den Laguna Water Park, einem echten Wasserpark mit drei Wasserrutschen in verschiedenen Höhen. Ein weiteres Highlight ist der Rope Garden Adventure Park – ein Abenteuerpark, in dem man zwischen Brücken, Plattformen und Seilen direkt über dem Meer schweben kann. Zwei Bereiche des Schiffes sind den Teenagern gewidmet: ein Innenbereich mit PlayStation-Konsolen und einer Lounge-Disco, sowie ein Außenbereich mit Tischtennis und Fußbillard.

© www.costakreuzfahrten.at ×

Mehr Zeit für Landausflüge

Der Kern einer Kreuzfahrt sind die zahlreichen Destinationen, die man in kurzer Zeit entdecken kann: Mit der Costa Deliziosa von Venedig aus eine Woche lang quer durch das östliche Mittelmeer. Oder mit der Costa Luminosa ab Triest in der Adria und nach Griechenland. Costa hat die Landausflüge ab sofort stark verlängert, insgesamt auf ca. 10 Stunden pro Kreuzfahrt - dadurch kann die ganze Familie jeden Ausflug ganz entspannt genießen. Zu den Erlebnissen, die man nicht verpassen darf, werden jetzt außerdem Geheimtipps und versteckte Schätze bei den Destinationen angeboten. Zum Beispiel ein Segeltrip an der Ligurischen Küste in Italien, heißer Flamenco in Barcelona oder eine „Street Food“-Tour durch Palermo. Ein besonderes Highlight für die ganze Familie ist das klassische Konzert in den Drachenhallen in Palma, das von einem fliegenden Orchester gespielt wird.

Kulinarik für die Kleinsten

Kinder haben einen fast schon erlesenen Gaumen. Manche mögen Gemüse nicht, andere essen kein Fleisch oder nur Süßes. Da ist es schwer, ein Restaurant zu finden, das den Ansprüchen der ganzen Familie entspricht. An Bord der Costa Toscana haben Gäste die Wahl zwischen 21 Restaurants, die sich in Stil und kulinarischem Angebot unterscheiden. Da findet sich für jeden Geschmack etwas. Abends können sich die Eltern dann Zeit für sich gönnen, während die Kinder professionell betreut werden. Zum Beispiel, um zur Happy Hour einen Cocktail in einer der 19 verschiedenen Bars zu genießen.

© www.costakreuzfahrten.at ×

Die neue Generation der Kreuzfahrtschiffe

Die Costa Smeralda, wie auch ihr neues Schwesterschiff Costa Toscana, ist eine Smart City auf hoher See. Sie bietet mit ihrem LNG-Antrieb – mit dem die Emissionen erheblich reduziert werden – eine unübertroffene Umweltleistung. Ein besonderes Highlight an Bord ist der Beach Club mit Pool und abnehmbarem Dach. Die Wellness-Areale können allein oder mit Kindern besucht werden, denn die Pools, das Spa, die Sauna und der Hammam stehen jedem zu Verfügung. Wer lieber unterhalten wird, hat die Wahl zwischen verschiedensten Shows mit Musikern, Akrobaten, Zauberkünstlern oder auch DJs.

Preisbeispiel: Im westlichen Mittelmeer nach Italien, Frankreich, Spanien mit der Costa Smeralda, 8 Tage/7 Nächte ab/bis Savona, in der Balkonkabine ab € 1.279 * pro Person

