Seit Monaten freuen sie sich auf diese Reise.

Seit Tagen haben sie von nichts anderem mehr geredet. Und heute war es endlich soweit: wir sind im LEGOLAND® Deutschland Resort angekommen, nur eine gute Stunde von München im bayerischen Günzburg gelegen.

Die Auswahl der Unterkunft im LEGOLAND Feriendorf ist unseren beiden Kids im Vorfeld gar nicht so leichtgefallen. Sophie mit ihren 6 Jahren wollte unbedingt in die Ritterburg, der achtjährige Leon hat sich beim Stöbern auf der Website sofort in die neuen Rennfahrer-Zimmer verliebt.

Geeinigt haben wir uns schließlich aufs Pirateninsel Hotel, das beide fantastisch finden. Hier sind die Zimmer für echte Piraten gemacht, die Kinder haben ihren eigenen Bereich mit Stockbett. Und direkt vor der Hoteltüre wartet ein riesiger Spielplatz, auf dem das große Piratenschiff natürlich nicht fehlen darf.

Nach einer schnellen Zimmerinspektion geht´s über den kurzen Fußweg vom Feriendorf direkt ins LEGOLAND. Die Tickets hatten wir ja gleich direkt beim Check-In bekommen, und so waren wir sofort startklar für das große Abenteuer. Der Pfad führt uns durch ein Waldstück, wo gerade alles grünt und blüht, und schon nach wenigen Minuten hören wir auch schon die ersten Freudenschreie, die von der Attraktionen zu uns herüberschallen. Selten haben wir so ein breites Grinsen bei unseren Kids gesehen wie in diesem Moment, als wir schließlich vorm Eingang stehen und unsere Eintrittskarten scannen.

Tag 1 hier im Freizeitpark mit seinen 11 Themenwelten wollten wir eigentlich für einen ersten Überblick nutzen und gemütlich herumschlendern. Bei 68 Attraktionen und unzähligen Figuren aus mehr als 57 Millionen Legosteinen wartet aber wortwörtlich alle paar Meter ein neues Highlight, das uns alle vier fasziniert und zum Verweilen einlädt. Also schaffen wir es an diesem Nachmittag gerade mal drei Themenbereiche zu erkunden.

Im Land der Pharaonen holen wir uns bei der Pyramiden Rallye mit einer starken Familien-Teamleistung den zweiten Platz, steigen danach in den Ballonen der Wüsten X-kursion auf und schlendern durch den Pharaonen Basar.

Gleich daneben empfängt uns das nagelneue Prunkstück hier im Park – LEGO® MYTHICA. Der elfte Themenbereich wurde gerade erst jetzt im Frühjahr 2023 eröffnet. Während wir durch das mächtige Eingangsportal treten, donnert der Himmelslöwe Maximus über uns hinweg. Der weltweit erste LEGOLAND Wing Coaster dreht sich während der spektakulären Fahrt mehrmals um die eigene Achse, die Beine der Fahrgäste baumeln währenddessen frei in der Luft.

Klar – das wollen die Kids sofort probieren. Der „Flug des Wächters“ hinauf bis auf 17 Meter Höhe, teilweise über Kopf und richtig schnell, ist ein echter Nervenkitzel und macht uns mindestens genauso viel Spaß wie Sophie & Leon. Um den Adrenalinspiegel hoch zu halten geht’s gleich weiter zum Fire & Ice Tower, der für kribbelndes Freefall-Feeling sorgt.

Danach gönnen wir uns noch ein wenig virtuelle Action, die uns vier der insgesamt 14 Figuren im neuen Themenbereich mittels Augmented Reality bieten. Die LEGOLAND App haben wir uns natürlich längst heruntergeladen, damit das virtuelle Erlebnis auf unseren Smartphones auch gleich losgehen kann. Bevor es zurück ins Hotel geht, stecken die Kinder ihre letzten Energien noch in den LavaLand-Spielplatz und die MYTHICA CreaZone.

Den würdigen Ausklang des perfekten Tages feiern wir dann beim Abendessen in der Piraten Taverne, mit einem servierten Drei-Gänge-Menü und inkludierten Softdrinks. Müde, aber unendlich glücklich versinken Sophie und Leon dann auch bald im Land der Träume.

