Im family austria Hotel Filzmooserhof im Salzburger Pongau werden aus Kindern und ihren Eltern passionierte Urlauber.

Erholung, Genuss und Spaß für die ganze Familie

Was zu einem gelungenen Familienurlaub gehört, weiß niemand besser als Oliver und Andrea Schmeel. Als begeisterte Eltern von fünf Kindern wissen sie auch vor allem eins: Kleine wie auch große Gäste brauchen ihre eigenen Lieblingsplätze, ihren Freiraum, ihre Rückzugsoasen. Für gemeinsame und doch höchst individuelle Ferien, von denen die ganze Familie noch lange schwärmt. Aus diesem Grund ist das Vier-Sterne-Haus Filzmooserhof auch überzeugtes Mitglied der Kooperation „family austria Hotels & Appartements“. Mit der Lizenz zum Freunde finden: Bei bis zu 40 Familien und fast 50 Kindern finden sich immer die richtigen Spielpartner!

© Hotel Filzmooserhof

Jedem sein Urlaubsglück

„Für jeden eine Portion Urlaubsglück“, das haben sich die Gastgeber als Ziel gesetzt. Mit Rat und Tat stets zur Stelle: eigene Urlaubscoaches, egal ob es um die Liftkarte oder die ideale Wandertour geht oder um einen Friseurtermin. Und obwohl bei Familien die Kleinen das Sagen haben, wird im Filzmooserhof auch für die Eltern gesorgt, mit einer erholsamen Atempause, ohne Lärm, aber mit viel Ruhe, auf der Sonnenterrasse, in der Saunawelt oder bei wohltuenden Energiebehandlungen. Für Zeit zu zweit oder auch mal ganz alleine. Weil Liebe jedoch auch durch den Magen geht, wird auf das kulinarische Vergnügen in bester All-Inclusive-Tradition hier besonderen Wert gelegt. Die Zutaten, ob fürs Buffet oder das mehrgängige Genießer-Wahlmenü am Abend, kommen großteils aus der Region, von benachbarten Biobauern bis zur Filzmooser Backstube.

Kinderparadies

Der Nachwuchs findet im und um den Filzmooserhof – mitten in der Salzburger Bergwelt – ein echtes Paradies. Da wird im Pool geplantscht oder in Filzy’s Kinderclub gemalt, gesungen und gespielt, was das Zeug hält. Beim gemeinsamen Mittagessen – mit eigenem Kinderbuffet – lassen sich die Eltern die neuesten Abenteuer erzählen, und da sich bei den Kleinen der Bärenhunger nicht immer an die Uhrzeit hält, heißt es für alle unter 13 „Kids all In“ mit Buffet zum Frühstück, zu Mittag und am Abend sowie Kuchen und Eis am Nachmittag und coole Drinks von der Kindersaftbar. Für die Krabbelzwerge stehen Gläschen und Brei bereit, Baby- und Kleinkinderausstattung ist kostenlos.

Aktivurlaub für Groß und Klein

Die unglaublich vielen Angebote im Filzmooserhof für den Sommer – von Kräuter-Wanderungen und Grillabenden bis Touren mit Segway oder E-Bike, Angeln, Kinderolympiaden und Ponyreiten – sind nach Alter gestaffelt. Bis zu drei Animateure sorgen tagtäglich für Spaß und Spiel. Pläne gibt’s auch schon. Für einen Erlebnisspielplatz mit Beach Volleyball, einen Wasserspielplatz und eine GoKart-Bahn.

© Tom Lamm

family austria Hotels & Appartements

Der Filzmooserhof zählt zu den 35 erlesenen Urlaubsadressen der family austria Hotels & Appartements. Die Betriebe der family austria Hotels versprechen einzigartige Urlaubserlebnisse für die ganze Familie. In jedem family austria Hotel & Appartement steht der persönliche family austria Urlaubscoach® zur Seite, der seine Heimat wie die eigene Westentasche kennt und mit Tipps von der Urlaubsplanung bis zur Abreise zur Verfügung steht. Denn diese kann manchmal ganz schön schwierig sein, aber bei family austria lassen sich die Wünsche aller unter den Sommerhut bringen. Im Mittelpunkt des Familienurlaubs stehen immer die gemeinsamen Erlebnisse, weil oft im Alltag viel zu wenig Zeit dafür bleibt.

Großzügige Familienzimmer, umfangreiche Baby- und Kleinkinderausstattung, fürsorgliche Kinderbetreuung und spannende Kinderspielplätze sowohl drinnen als auch im Freien, sorgen für eine entspannte Urlaubszeit. Für individuelle Präferenzen hinsichtlich Kategorie und Aktivitäten einfach mal auf www.familyaustria.at schmökern.

