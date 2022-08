Neapel, Amalfi, Capri, Positano – das alles und vieles mehr ist Kampanien.

Die Region – an der Westküste Süditaliens gelegen – lädt seine Gäste aber nicht nur zum Badeurlaub an den Stränden der spektakulären Küste ein, sondern auch zum Wandern, Radfahren, Raften und zum Wellnessen.

Zu Fuß durchs Land

Wer die wunderschöne Landschaft Kampaniens hautnah erleben möchte, der zieht die Wanderschuhe an, packt den Rucksack und begibt sich auf die Via Francigena, neben dem Jakobsweg einer der wichtigsten Pilgerwege der Welt. Der „kampanische“ Teil dieses Weges ist rund 200 Kilometer lang, umfasst 28 Gemeinden und lässt nachhaltigen Urlaub Wirklichkeit werden. Alte Dörfer mit mittelalterlichen Türmen und Kirchen, Berge, Wälder und Felder erfreuen das Auge ebenso wie weidende Schafe. Die Zeit verlangsamt sich, bleibt manchmal sogar stehen – die ideale Erholung für Körper und Geist.

Per Rad die Schönheiten entdecken

Etwas schneller und trotzdem sehr naturnahe geht’s mit dem Fahrrad. Kampanien ist ein wahres Eldorado für Radbegeisterte – egal, ob sie mit Rennrad, Mountainbike, E-Bike oder Tourenrad unterwegs sind. Für jede*n gibt es die passende Route und allen gemeinsam ist: die Schönheit der Landschaft. Ein Beispiel dafür ist die Via Silente im Cilento wo man dem hektischen Alltag entflieht und die Ruhe genießt – und das natürlich bei bester kulinarischer Versorgung in den Dörfern. Weinliebhaber bevorzugen möglicherweise den Falanghina-Radweg in Benevento, der sie durch das Anbaugebiet der Falanghina-Traube führt. Möchte man die Radbegeisterung der Italiener*innen einmal so richtig intensiv miterleben, dann nimmt man an einem Amateurrennen, einer sogenannten „Randonnée“, teil. Sie finden vom Frühjahr bis in den Herbst statt, für den September stehen die „Randonnée delle Sirene“ – durch die Lattari-Berge und die Amalfi-Sorrento-Küste, die „Randonnée dei Templi“ – von Paestum durch den Cilento-Park, und die „Royal Randonnée“ – durch den gigantischen Park des Königspalasts von Caserta – auf dem Programm.

Im Boot zum Adrenalinkick

Kampanien-Urlauber*innen, die das Abenteuer suchen, finden ihr Glück beispielsweise beim Rafting im Nationalpark Cilento, Vallo di Diano und Alburni. In der herrlichen Umgebung des zweitgrößten Nationalparks Italiens findet das sportliche Erlebnis auf den Flüssen Tanagro, Calore oder Sele statt. Sie alle beeindrucken mit Stromschnellen und Wasserfällen und lassen das Abenteurerherz höherschlagen. In Begleitung eines erfahrenen Guides befindet man sich in völliger Sicherheit und kann die wilde Schönheit der verwunschenen Umgebung in vollen Zügen genießen. Und wem es nicht genug „kitzelt“, der nimmt das Kanu und gibt sich alleine den Herausforderungen des Wildwassers hin. Weniger nass, aber genauso aufregend geht’s bei anderen Aktivsportarten wie z. B. Drachen- und Gleitschirmfliegen zu.

Ausruhen muss auch sein

Manche mögen es wild, andere ganz entspannt und ruhig. Und die „Wilden“ sehnen sich nach ihren aufregenden Erlebnissen ebenso danach: Wellness. Auch da hat Kampanien einiges anzubieten. Großer Beliebt- und Bekanntheit – und das zu jeder Jahreszeit – erfreut sich Ischia, die größte Insel im Golf von Neapel, mit zahlreichen Einrichtungen für wohltuende Kuren.

Hier vermischt sich das Meerwasser mit dem warmen Wasser der Mineralquellen, die nur wenige Schritte vom Ufer entfernt sprudeln. Gesundheit und Schönheit finden hier eine einzigartige Verbindung. Weniger bekannt, aber schon in der Antike für die heißen Quellen geschätzt, sind die Thermalbäder von Agnano. Sie sind ein Wellnesspark in dem Körper und Geist durch die Eigenschaften des Wassers, das thermischer und vulkanischer Herkunft ist, verwöhnt werden.

Weitere Informationen zu Kampanien finden Sie unter Visit Campania: Cities & Places to Visit - Italia.it, Campania Divina – La Campania è tutto ciò che non ti aspetti und www.italia.it.