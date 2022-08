Die Karibikinsel Aruba lädt nicht nur zum Sonnen und Nichtstun ein. Hier findet man auch jede Menge Sport, Wellness und Me-Time. Wir zeigen Ihnen den Urlaubs-Trend Fitcation!

Auf sich selbst Acht geben, regelmäßig Sport treiben und eine gesunde, ausgewogene Ernährung: Ein Trend, der spätestens seit der Covid-19- Pandemie fester Bestandteil im Leben vieler ist. Immer mehr Menschen legen ganz bewusst den Fokus auf sich und einen gesunden Körper – und das auch im Urlaub. Auf Aruba lässt sich easy beides vereinen. Durch das breite Angebot an sportlichen Aktivitäten und Ausflügen unter der Sonne kann auch im Winter am Sommerbody gearbeitet werden. Aber natürlich kommen auch Entspannung und Abschalten auf dem One Happy Island dank der zahlreichen Traumstrände und dem umfassenden Wellness-Angebot nicht zu kurz.

© Aruba Tourism Authority ×

Trend Fitcation: Yoga, Wandern, Crossfit

Morgens mit Blick auf das herrlich türkisfarbene Meer aufwachen und nach einem ersten leichten Snack oder Kaffee eine Runde meditieren oder zusammen mit anderen Yogis einen einstündigen Open-Air Yoga Kurs am Strand besuchen. Oder aber man entscheidet sich für eine Wanderung im Nationalpark Arikok, um nach getaner Arbeit das Inselpanorama genießen zu können. Ein Sprung in den Natural Pool sorgt für die ersehnte Abkühlung. Glasklares Meerwasser sammelt sich dort an der Küste in einem natürlichen Becken aus schroffen Felsen. Mit jeder neuen Welle schwappt frisches, kaltes Wasser über die dunklen Ränder des Lavagesteins und verspricht Erfrischung pur.

© Aruba Tourism Authority ×

Für Tage, an denen man Lust hat, sich auszupowern, bietet sich ein Besuch im Outdoor Gym Muscles/Lungs an, um einen Crossfit-Kurs zu besuchen. Jeden Tag finden rund um die Uhr mehrere Einheiten statt und für Kurzentschlossene ist eine Voranmeldung auch spontan möglich. Für Sportbegeisterte, aber auch diejenigen, die lieber vom Rand aus zuschauen, finden außerdem vom 18. bis 20. November 2022 die Functional Fitness Championships auf der Insel statt. Und für alle, die von Zuhause aus schon einmal aktiv werden und sich einstimmen wollen, bietet sich das kurze, aber effektive Tabata Hiit Workout mit Fitness Influencerin Anna Engelschall an.

Durch die Verbindung von Fitness und Entspannung entsteht ein tägliches Bewegungsmuster, bei dem sich intensivere Tage mit einem hohen Aktivitätslevel mit entspannten Tagen abwechseln. Bei einer Fitcation, also dem Mix aus Urlaub machen (Vacation) und dabei aktiv sein (Fit), werden Körper und Geist durch den multisensorischen Input von regelmäßiger Bewegung, atemberaubenden Aussichten, Kultur und frischem, gesundem Essen stimuliert.

© Aruba Tourism Authority ×

Surfen, Windsurfen, Kitesurfen und Paddle Boarding

Wer sich auf dem Wasser wie zuhause fühlt oder im Urlaub das erste Mal auf dem Surfbrett stehen möchte, hat in Aruba viele Möglichkeiten, denn die Insel bietet mit die besten Surfmöglichkeiten in der Karibik. Dabei spielt es keine Rolle, ob man bereits seit vielen Jahren sicher auf dem Brett steht oder ganz neu dabei ist. Anfängerkurse und ein paar Stunden Unterricht ermöglichen den leichten Einstieg für die ganze Familie. Konstante Passatwinde sorgen im Frühjahr und Sommer für saubere Wellen, während gegen Ende des Jahres die richtigen Swells ins Spiel kommen.

© Aruba Tourism Authority ×



Paddle Boarding bietet sich für all diejenigen an, die ein etwas sanfteres Training bevorzugen, ohne dabei ganz aus der Puste zu kommen. Weniger lernintensiv als Surfen bietet es eine tolle Möglichkeit, die Insel aus der etwas anderen Perspektive zu erkunden. Auf dem One Happy Island gibt es verschiedene Kurse in Paddleboard Body Fit, Paddleboard Pilates und SUP Yoga – ein Trend, den Yoga-Guru Rachel Brathen auf Aruba ins Leben gerufen hat und der seither in die ganze Welt getragen wurde.

Wellness, Entspannung und Wohlfühlmomente

Besucher, die im Aktivurlaub für den passenden Ausgleich nach Entspannung für Körper, Geist und Seele suchen, müssen nicht lange Ausschau halten. Umgeben von türkisblauem Wasser ist das One Happy Island die Heimat einiger einzigartiger Wellness-Resorts, die nach einem Tag voller Aktivitäten eine Fülle an luxuriösen Spa-Behandlungen inmitten des tropischen Paradieses anbieten.

Das Spa del Sol des Manchebo Beach Resort & Spa, das von den Nutzern von TripAdvisor zu Arubas Wellness-Resort Nr. 1 gekürt wurde, ist eine intime und einladende Oase unter freiem Himmel, die zum Streben nach Wohlbefinden und Gesundheit inspirieren soll. Tägliche Yoga- und Pilates-Kurse bringen den Körper durch Bewegung in Schwung und aktivieren ihn. Dabei arbeitet das Manchebo Beach Resort & Spa nicht nur mit den gefragtesten Trainern der Karibikinsel zusammen, sondern bietet auch Personal Training, Wellness-Retreats und Workshops sowie eine Fülle von gesundheitsbewussten Essensangeboten an, die die Reise ergänzen. Von Superfood-Smoothies über farbenfrohe, saisonal inspirierte Salate bis hin zu veganen Menüs.

© Aruba Tourism Authority

Im Eforea Spa des Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, das über eine tolle Lage direkt am Palm Beach verfügt, kann man im japanisch inspirierten Bambus-Relaxbereich die Ruhe genießen und bei landestypischen Aloe Vera-Behandlungen abschalten. Ein einmaliger Wohlfühlmoment, denn auf Aruba wächst das weltbeste und stärkste Aloe Vera.

Über ein breites Angebot an Kursen und Spa-Behandlungen verfügt auch das Bucuti & Tara Beach Resort: Ocean Front Pilates, Beach Yoga, Mindfulness Beach Walk oder Tai Chi sind nur einige der vielen Kurse, die auf dem aktuellen Wochenplan zu finden sind.