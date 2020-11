Fünf ungewöhnliche Unterkünfte in Europa für den nächsten Sommer

In Zeiten von Lockdowns und Reisewarnungen träumt so mancher schon vom nächsten Urlaub im Ausland. Für die Urlaubssaison im kommenden Jahr stehen Ferienhäuser hoch im Kurs.

Fincallorca, der Finca-Vermittler, hat die außergewöhnlichsten Ferienhäuser in Europa für Sie entdeckt. Denn diese werden in der kommenden Urlaubssaison 2021 besonders gefragt sein, da immer mehr Urlauber jetzt die Ungestörtheit und Unabhängigkeit von anderen Touristen schätzen. Von Luxus-Fincas auf Mallorca, über dänische Bungalows bis hin zu Häusern am Goldstrand Bulgariens: Bei den Ferienhäusern in Europa ist für jedes Budget und jede Vorliebe etwas dabei.

Moderne Architektur vom Feinsten in Mecklenburg-Vorpommern

Die zauberhaft ruhige Ferienoase von Kuhlen-Wendorf befindet sich in malerischer Umgebung nahe dem altehrwürdigen Schlosshotel Schwerin in Deutschland. Ferienhäuser im modernen Stil stechen hier unter den sonst traditionell designten Unterkünften heraus. Die Häuser aus Holz und Stein wirken von außen futuristisch und innovativ, während sie Innen mit ihrer Gemütlichkeit und und großzügigen Ausstattung. Den Gästen stehen zwei Schlafzimmer und einer voll ausgestatteten Küche zur Verfügung. Auch ein Staubsauger steht zur Benutzung bereit. Drei Fernseher, eine einwandfreie WLAN-Verbindung und ein Radio sorgen für beste Unterhaltung. Direkt vor der Haustüre beginnt die weitläufige Parkanlage des Schweriner Schlosses, in der es sich nach Belieben spazieren lässt. Außerdem kann man in unmittelbarer Umgebung Wandern, Fahrradfahren oder Golfen.

Urlaub auf dem Lehrbauernhof in Venetien

La Dolce Vita auf einem italienischen Bauernhof erleben? In der Nähe des Städtchens Feltre liegt ein besonderes Feriendomizil. Dieses Ferienhaus liegt mitten auf einer fünf Hektar großen Farm, umgeben von der üppigen Natur des Belluno Dolomiten Parks. Im Inneren überzeugt das vom Eigentümer in Handarbeit bemalte Haus mit gemütlicher Ausstattung und Komfort. Neben dem Gebäude gibt es auf dem riesigen Grundstück eine Reitschule für Anfänger und Fortgeschrittene und einen Spielbereich für Kinder. Auf Anfrage bietet der Hausherr auch verschiedene Workshops an: Von Kochkursen bis zur Gestaltung von Keramiken gibt es einiges zu entdecken. Das hauseigene Restaurant bietet leckere Kulinarik frisch vom Hof. Der Urlaub in den Dolomiten lockt Urlauber außerdem zu Outdoor-Aktivitäten. In der Umgebung warten ganzjährig zahlreiche Unternehmungsmöglichkeiten wie Radfahren, Windsurfen und Skifahren.

Luxusmöwe mit Meerblick in Mallorca

Die Villa „Gaviota“ ist das Ferienhaus jeder Urlaubsfantasie. Übersetzt heißt "Gaviota" Möwe und diesen Namen trägt das architektonische Meisterwerk zurecht: Wie ein riesiger weißer Seevogel thront das luxuriös ausgestattete Anwesen über der Cala Llamp. Dank dieser Lage ermöglicht die Villa ihren Gästen einen unvergleichlichen Blick auf die Bucht. Direkt vor der Villa gibt es einen Infinity Pool, umgeben von gepflegten Rasenflächen, überdachten Terrassen und einem einladenden Chill-Out-Bereich. Der Innenbereich der Villa präsentiert sich nicht weniger exklusiv: Durch die großen Fensterfronten und die extrem offene, luftige Innenarchitektur sind alle Räume lichtdurchflutet. Sie geben damit den Blick frei auf das direkt vor der Tür liegende Mittelmeer. Die Ausstattung ist edel und bis ins kleinste Detail stimmig. Das nächste Dorf erreichen Urlauber nach rund 800 Metern und auch zahlreiche Strände liegen nur wenige Kilometer entfernt.

Insel-Genuss pur auf Krk in Kroatien

Das Eiland Krk in Kroatien ist bei Touristen äußerst beliebt. Daher ist es wenig überraschend, dass es auf der Insel Ferienhäuser wie Sand am Meer gibt. Eine der schönsten und exklusivsten Adressen stellt dieses Ferienhaus in dem beschaulichen Dörfchen Kosic dar. Das erstklassig ausgestattete Feriendomizil für bis zu acht Personen wartet sowohl innen als auch außen mit einem Pool auf. Das Interieur präsentiert sich modern und stilvoll: Große Glasflächen dienen als nahtloser Übergang zwischen den verschiedenen Zimmern. Im Obergeschoss haben die Gäste die Qual der Wahl aus drei Schlafzimmern, jeweils mit eigenem Bad. Jedes der Schlafgemächer ist mit Smart-TV, Safe und Zugang zum Balkon ausgestattet. Letzterer bietet einen traumhaften Ausblick über die Umgebung bis zum Meer. Im Erdgeschoss glänzt das Ferienhaus mit einem eignen Wellnessbereich, im Untergeschoss sind ein Weinkeller sowie ein Billard- und Tischfußballraum untergebracht.

Tradition und Moderne vereint auf Mallorca

