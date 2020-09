Goldene Herbsttage und einen Wohlfühlurlaub kann man jetzt im Lürzerhof im Salzburger Land verbringen.

Mehr Platz, mehr Wohlfühlen, mehr Genuss. Der Lürzerhof in Untertauern im Salzburger Land hat mit seinem Umbau dieses Jahr noch eins draufgesetzt. Entstanden ist ein Alpin Life Resort der Extraklasse, am Fuße der herrlichen Radstädter Tauern.

Das Wasser ist kristallklar, wunderbar erfrischend an diesem sonnigen Herbsttag, und – es kommt aus der eigenen Quelle. Im neu entstandenen Naturbadeteich ziehe ich meine Bahnen, den Blick immer wieder hinaufgerichtet zu den mächtigen Berggipfeln die mich umgeben. Irgendwo dort oben, tief im Fels, sammelt sich also jenes reine Quellwasser, das die Familie Habersatter so nachhaltig für ihren Lürzerhof nützt. Denn es erfrischt die Gäste nicht nur, es betreibt auch das hoteleigene Wasserkraftwerk zur Stromerzeugung fürs ganze Haus, ebenso wie die Wärmepumpe. Vollkommen autark und CO2 neutral dank der eigenen Wasserquelle – auch das macht den Lürzerhof aus.

Diashow: Lürzerhof 1 1/5 © www.luerzerhof.at 2/5 © Lorenz Masser 3/5 © www.luerzerhof.at 4/5 © www.luerzerhof.at 5/5 © Lorenz Masser × Lürzerhof 1

„Wir wollen unseren Gästen ganz einfach das bieten, was wir uns selbst für einen gelungenen Urlaub wünschen“, bringt es Gastgeber Harald Habersatter auf den Punkt. Und dazu zählt – gerade in Zeiten wie diesen – viel Platz. Und davon gibt’s seit dem Umbau noch mehr. So wurde der Wellnessbereich zu einem 4.000m² Premium Spa erweitert, mit neun Relax-Bereichen, sieben Saunen und Dampfbädern, sechs Pools und dem großen Naturbadeteich. Die Zahl der Zimmer im alpin-lifestyle Design ist unterdessen gleich geblieben. Was demnach bedeutet, dass jeder einzelne Gast nun viel mehr individuellen Raum für sich hat. Das gewisse Mehr spürt man übrigens auch beim abendlichen Genussmenü Im schick-gemütlichen Restaurant sind überdurchschnittlich viele und überdurchschnittlich freundliche Service-MitarbeiterInnen um das Wohl der Gäste bemüht.

Diashow: Lürzerhof 2 1/8 © www.luerzerhof.at 2/8 © www.luerzerhof.at 3/8 © Lorenz Masser 4/8 © www.luerzerhof.at 5/8 © www.luerzerhof.at 6/8 © www.luerzerhof.at 7/8 © www.luerzerhof.at 8/8 © www.luerzerhof.at × Lürzerhof 2