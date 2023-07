× Sind das die schönsten Pools der Welt?

Der Sommer ist da und die Temperaturen steigen kontinuierlich. Wie wäre es also mit einem Sprung ins erfrischend kühle Nass? Wir hätten da ein paar Vorschläge!

Wunderschön ist der Ausblick vom Infinity Pool im Six Senses Samui in Thailand. Tagsüber lädt der Pool zum Relaxen ein und abends ist es der schönste Platz um mit einem Cocktail den Sonnenuntergang zu genießen. Der Blick schweift über die Weite der Andamanensee.

Mit einem wunderbaren Blick über die Altstadt von Palma de Mallorca lockt die Dachterrasse des Can Bordoy Grand House & Garden. Für eine Abkühlung zwischendurch sorgt der nach unten hin gläserne Plunge Pool. Unten im Garten lädt ein weiterer Pool umgeben von Vogelgezwitscher und über 70 Pflanzenarten zum Verweilen ein.

© Can Bordoy Grand House Garden ×

Hoch über dem Gardasee liegt das Lefay Resort & SPA Lago di Garda, das beste Resort der gesamten Region. Im Herzen der Riviera di Limoni – der Zitronenküste – erstreckt sich das traumhafte Anwesen über einen elf Hektar großen Park. Eingebettet in sanfte Hügel und Terrassen, die mit natürlichen Olivenhainen bewachsen sind. Der Panoramablick vom Pool über den See und die malerische Landschaft ist unvergleichlich.

© Lefay Resort ×

Maslina bedeutet Olive und umgeben von Olivenbäumen lässt es sich herrlich entspannen am Pool des Maslina Resorts. Das Haus gehört zur renommierten Relais & Chateaux-Gruppe und liegt in der atemberaubenden Bucht von Masilinica auf der kroatischen Insel Hvar, der sonnenreichsten Insel Europas. Mit Blick auf die kristallklare Adria, bietet das Resort seinen Gästen den perfekten Raum für Entspannung und lässt sie in den mediterranen Lebensstil eintauchen.

© Maslina Resort ×

Der weitläufige Pool des Ozen Life Maadhoo und das azurblaue Wasser dahinter bilden die perfekte Kulisse für eine gelungene Auszeit am Pool. Gleich nebenan findet man die Pool-Bar Joie de Vivre im Miami-Chic. Deren aufmerksames Servicepersonal stellt sicher, dass Gäste ihren Liegestuhl nicht verlassen müssen, und sorgt für die innere Abkühlung – ob mit frisch gepressten Säften, einem kühlen Bier oder farbenfrohen Cocktails.

© OZEN LIFE MAADHOO ×

Das Six Senses Ibiza befindet sich in atemberaubender Lage in der Bucht von Xarraca an der Nordspitze der Insel. Mit freiem Blick auf den Sonnenuntergang und umgeben von duftenden Hainen und kleinen Dörfern. Das besondere Lebensgefühl des Six Senses Ibiza vermittelt Gemeinschaft und Zusammenhalt, die deutlich im Fokus stehen. Wo würde sich das Gemeinschaftsgefühl besser entfalten als am wunderschönen Pool?

© Six Senses Ibiza ×

Nichts als Ruhe, reine Bergluft und ein unvergleichliches Panorama findet man im Das Graseck. Im 70qm großen Rooftop-Pool mit Blick auf das Wettersteingebirge, den Kramer und die Partnachklamm, können Gäste sportliche Bahnen ziehen oder sich einfach mal treiben lassen und die wunderschöne Natur auf sich wirken lassen. Alternativ lädt ein weiteres kleineres Außen-Becken mit ebenso sensationellem Blick zum Relaxen ein.

© Das Graseck ×

The Anam Mui Ne feierte erst im Januar diesen Jahres große Eröffnung. Das 1,2 Hektar große Strandresort liegt in Südvietnams beliebtem Strandort Mui Ne und das Design ist eine Reminiszenz an die indochinesische Ära in Vietnam. Für Abkühlung an heißen Tagen sorgen zwei große Swimmingpools – einer mit Süß- und der andere mit Salzwasser. Wer es privater mag kann auch in einer der sieben Suiten mit Privatpool entspannen.