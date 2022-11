Angebote - so vielfältig wie die Region.

Auszeit in der Gamsstadt

Alpiner Lifestyle und idyllische Natur, urige Tradition und modernes Lebensgefühl: Kaum eine Stadt vereint diese Gegensätze so charmant wie Kitzbühel. Hier kann eine erholsame Auszeit auch schnell zu einem Abenteuerurlaub werden und eine adrenalingeladene Woche in genüssliche Wellnessstunden gipfeln. Wie Ihr Wintermärchen in Kitzbühel aussehen soll, liegt ganz bei Ihnen.

© Kitzbühel Tourismus ×

Weihnachtszauber in Kitzbühel

Mit dem Urlaubspaket "Weihnachtszauber in Kitzbühel" tauchen Sie in die stimmungsvolle Atmosphäre in der Region ein. Der Kitzbüheler Advent sowie die abwechslungsreichen Adventprogramme in den Feriendörfern Reith, Aurach und Jochberg lassen die Destinationen in der Adventszeit besonders erstrahlen.

© Kitzbühel Tourismus ×

Im Urlaubspaket, welches von 23. November bis 26. Dezember 2022 buchbar ist, sind ab € 102,00 pro Person 2 Übernachtungen mit Frühstück sowie eine Kitzbüheler Adventtasse mit Glühwein oder Punsch enthalten - Verlängerungsnacht auf Anfrage.

Gönnen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie die vorweihnachtliche Stimmung mit abwechslungsreichen Adventprogramm in der legendärsten Sportstadt der Alpen.

Schnee(s)pass

Urlaub im besten Skigebiet Österreichs - Kitzbühel hat das passende Top-Angebot für Sie! Attraktive Angebote für einen Schnupper- oder Wochenurlaub in der Gamsstadt und den Feriendörfern Reith, Aurach und Jochberg lassen die Herzen der Winterliebenden höher schlagen.

© Kitzbühel Tourismus ×

Das Urlaubspaket "Schnee(s)pass", welches zu zahlreichen Zeiträumen der Wintersaison 2022/23 buchbar ist, erhalten Sie bereits ab € 312,00 pro Person (3 Übernachtungen) und inkludiert einen 3 Tages-Skipass für das Skigebiet Kitzbühel.

© Kitzbühel Tourismus ×

Schreiben Sie Ihr persönliches Wintermärchen in Kitzbühel - mit Pistenspaß für Anfänger und Profis zugleich.

Alle Angebote finden Sie unter angebote.kitzbuehel.com und weitere Informationen zu Kitzbühel unter kitzbuehel.com.