Kulinarische Reise durch Tschechien

Tschechische Buchteln mit Zwetschkenmus (Powidl) und Topfen In dieser Rezeptliste dürfen natürlich die berühmten böhmischen Buchteln („buchty“) nicht fehlen. Die traditionelle Süßspeise wird auch in Österreich viel geschätzt und zählt zu den Lieblingsessen vieler Genießer. Im untenstehenden Rezept finden Sie nicht nur die Grundlagen zur Teigzubereitung, sondern auch drei mögliche Füllungen. Mahlzeit! Zutaten für ein Blech Für den Teig 1 Würfel Hefe

250 ml lauwarme Milch

140 g Butter

500 g halbgriffiges Mehl

Salz

60 g Zucker

3 Eigelb

ein bisschen Vanille und geriebene Zitronenschale

zerlaufene Butter fürs Blech und die Buchteln Topfenfüllung 250 g weicher Topfen

60–100 g Staubzucker

2 Eigelb

1 EL Rosinen, eingelegt in Rum Pflaumenmusfüllung 1 Glas Pflaumenmus (am besten dick eingekocht)

1 EL Rum Mohnfüllung 250 g gemahlener Mohn

500 ml Milch

100 g Zucker

1 TL Zimt

etwas Vanille oder Vanillezucker

1 EL Rosinen in Rum + 1 EL Rum

1 EL Kakao Zubereitung In einer Tasse die Hefe zerbröseln, etwas Zucker und lauwarme Milch hinzufügen und an einem warmen Ort aufgehen lassen. In der restlichen Milch die Butter zerlassen. Mehl, eine Prise Salz, den restlichen Zucker, 3 Eigelb, ein paar Vanilleörner oder etwas Vanillezucker und eine Prise Zitronenschale in eine Schüssel geben. Die warme Milch mit der Butter untermischen und zum Schluss die Hefe dazu schütten. Einen glatten Teig kneten, leicht mit Mehl bestäuben und an einem warmen Ort so lange aufgehen lassen, bis der Teig die doppelte Größe erreicht hat. Während der Teig aufgeht, bereiten wir die Füllung zu. Für die Topfenfüllung den Topfen mit Eigelb und Zucker verrühren. Rosinen kurz in Rum eintunken, abtropfen lassen und zum Topfen hinzufügen. Für die Pflaumenmusfüllung reicht es, das Mus mit etwas Rum zu vermischen. Die meiste Arbeit macht die Mohnfüllung: den gemahlenen Mohn mit Milch, Zucker, Zimt und Vanille kochen, zum Schluss Rosinen, etwas Rum und Kakao je nach Geschmack untermischen und auskühlen lassen. Das Backbrett mit Mehl bestäuben, den Teig entweder gleich zu einer dicken Scheibe rollen, diese in Quadrate zerschneiden, oder zuerst Teigstücke abschneiden und mit bestäubten Händen zu Fladen formen. In die Mitte jedes Fladens ungefähr einen Teelöffel Füllung geben, die Teigränder über die Füllung legen und einschließen und eine Kugel formen. Nach und nach die Buchteln in Reihen in den gebutterten Bräter legen, jede Kugel von allen Seiten sorgfältig mit Butter einpinseln, zum Schluss auch von oben. In einem vorgeheizten Ofen bei 180° C ungefähr 25-30 Minuten goldgelb backen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben. © Archiv Czechspecials – CzechTourism