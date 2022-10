Feinschmecker freuen sich auf ein besonderes Ski-Opening am 17. und 18. Dezember: Die Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach und das Skigebiet Spieljoch in Fügen laden zum vierten Ski Food Festival. Beim zweitägigen Event verkosten Wintersportler Spezialitäten aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt

Von Norwegen bis Frankreich, von Dänemark bis Kroatien, von den USA bis nach Israel. Das Ski Food Festival im Zillertal lädt heuer wieder zu einer kulinarischen Reise um die Welt. Aus den verschiedensten Länder werden am 17. und 18. Dezember in der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach und am Spieljoch Köstlichkeiten aufgetischt. Insgesamt 13 Hütten sind dabei beim wohl genussvollsten Ski-Opening Österreichs. Vor den Hütten gibt’s Gratis-Kostproben, drinnen wird jeweils ein landestypisches Drei-Gänge-Menü serviert.

In zwei Tagen um die Welt

Nach einem aktiven Skivormittag auf den perfekt präparierten Pisten der Skigebiete gibt es nichts Besseres als einen gemütlichen Einkehrschwung im Bergrestaurant. So verschieden die teilnehmenden Hütten sind, so vielfältig sind auch die Spezialitäten, die sie servieren. Von Frankreich bis nach Israel – jede der Einkehrmöglichkeiten spezialisiert sich auf ein Land. Inspiriert von der jeweiligen Region kreieren internationale Starköche Gerichte auf höchstem Niveau. Zusätzlich gibt es an den Genuss-Tagen von 9:00 bis 11:00 Uhr direkt bei den Liftstationen unwiderstehliche Gratis-Kostproben. „Über guten Geschmack diskutiert man nicht, man kostet ihn. Die unterschiedlichsten Nationen aus aller Welt haben ihre besten Leckereien mit nach Hochzillertal und aufs Spieljoch gebracht“, freut sich Martha Schultz, Miteigentümerin der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach und des Familien-Gebiets Spieljoch, auf das Ski-Opening der kulinarischen Art.

Das Ski Food Festival findet zum Saisonstart des Spieljochs am 17. und 18. Dezember statt. Die Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach startet bereits zwei Wochen (am 3. Dezember) früher in die Wintersaison 2022/23. Mehr zum Kulinarik-Event unter www.skifoodfestival.at

Diese Hütten verwöhnen Gäste mit Spezialitäten aus unterschiedlichen Ländern:

Hochzillertal

sChic Bar – Norwegen

Kristallhütte – Israel

Wedlhütte – Frankreich

Albergo – Italien

Mountainview – Deutschland

Firnhütte – Spanien

Kaltenbacher Skihütte – Österreich

Zirmstadl – Schweiz

Platzlalm – Dänemark

Kashütte – Asien



Spieljoch