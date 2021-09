Vorfreude auf den Winter

Bald ist es soweit – die elf exklusiven und gemütlichen Hygna Chalets auf dem Sonnenplateau im Tiroler Alpbach eröffnen im Dezember 2021. Die Gastgeberfamilie Moser schafft hier ein kleines Fleckchen Erde des Glücks, der Harmonie und der Freiheit.

Das heimelige Juwel mitten im Nirgendwo ist ein Ort zum Loslassen, an dem man Zeit für sich selbst findet und das Credo „alles kann, nichts muss“ ausgelebt werden kann.

Die Chalets in traditioneller Bauweise entstehen in idyllischer Alleinlage und mit unverbautem Blick auf die umliegende Bergwelt. Bis zu sieben Personen können in den wunderschönen Chalets Urlaub machen.

Ankommen und Loslassen

Gäste erwartet eine Auszeit in vollkommener Privatsphäre, samt eigener Holzsauna, knisterndem Kamin und sogar einer Badewanne im Schlafzimmer. Wellinno-Betten mit Massagefunktion und vollausgestattete Küchen vervollständigen die Chalets und sorgen für maximale Entspannung. Vier der Chalets verfügen auch über private Whirlpools – zusätzlich gibt es den Infinity-Heustadlpool mit beeindruckender Aussicht auf das Inntal und das Wiederbergerhorn. Das moderne Interieur mit großen Fensterfronten, Materialien wie Holz, Stein und Glas und das dezente Design in Beige-, Greige-, Aubergine- und dunklen Grüntonen machen das Ankommen und Loslassen leicht.

Köstliche Verpflegung

Jeden Morgen wartet ein liebevoll zusammengestelltes Frühstückskörbchen an der Chalet-Tür – gesunde, reichhaltige Köstlichkeiten, die nicht nur satt, sondern auch glücklich machen sollen. Die meisten Produkte stammen aus der Region, aber auch internationale Kreationen wie Bowls, Hummus und Porridge-Kreationen finden ihren Platz.

Ruhe und Achtsamkeit

Achtsamkeit und Lebenskunst sind der 22-jährigen Junggastgeberin Sarah Moser besonders wichtig. Im hauseigenen Fitness- und Yoga-Raum bietet sie Kurse an und schafft ein Refugium, das nicht ablenkt, sondern Zeit und Ruhe schenkt und den Fokus auf sich selbst richten lässt.

Vielfalt inmitten der Alpen

Aufgrund der idealen Lage des kuscheligen Chaletdorfs im Alpenraum, bieten sich zahlreiche Möglichkeiten um in die umliegende Natur einzusteigen, zu wandern, zu biken oder – im Winter – zum Schneeschuhwandern und Skifahren. Auch ein Skischuhraum mit Skischuhtrockner ist vorhanden. Das Wandergebiet inmitten der Kitzbüheler Alpen, dem Rofanggebirge und den Brandenberger Alpen hält eine breite Auswahl an Tageswanderungen, Mehrtagestouren und Wanderwegen für Familien bereit. Natürlich ist dank der Einkehrmöglichkeiten am Berg auch für die beste kulinarische Verpflegung gesorgt.

Die Adventszeit in Rattenberg

Der Rattenberger Advent in der kleinsten Stadt Österreichs ist ein besonderes Highlight der Vorweihnachtszeit. In Rattenberg wird an den Adventwochenenden weitgehend auf künstliches Licht verzichtet, stattdessen sorgen Kerzen, Fackeln und offene Feuerstellen für eine angenehme und gemütliche Atmosphäre. Ein außergewöhnliches Erlebnis, das in diesem Jahr von 20. November bis 19. Dezember stattfindet.

Eine Übernachtung in den Hygna Chalets kostet ab 432 Euro für zwei Personen inklusive Frühstück, Alpbachtal Card und vielen weiteren Inklusivleistungen. Weitere Informationen finden Sie hier.