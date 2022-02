Inselparadies wieder offen

Die Philippinen starten endlich wieder durch. Ab sofort ist die Einreise für vollständig geimpfte Touristinnen und Touristen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz wieder möglich.

Voraussetzung ist ein maximal 48 Stunden alter, negativer PCR-Test. Eine Quarantäne ist nicht mehr notwendig.

Die Philippinen sind mit dem Safe Travels Stamp der WTTC ausgezeichnet, welcher bestätigt, dass die Hygienemaßnahmen im Land internationalen Standards entsprechen. Zudem hat die Tourismusbehörde DOT 1.468 touristische Einrichtungen mit dem nationalen Hygienesiegel ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist Voraussetzung, um den Betrieb aufnehmen zu können. Die Philippinen punkten darüber hinaus mit einer hohen Impfquote. 90% der Angestellten im Tourismus sind vollständig geimpft, in einigen Top Destinationen wie Boracay, Baguio, Coron oder Camiguin liegt die Impfquote sogar bei 100%. Seit dem 12. Januar erhalten vollständige geimpfte Angestellte im Tourismussektor zudem noch eine Booster-Impfung, um den Schutz gegen die Omikron-Variante zu erhöhen.

Nachhaltiges Reisen in Asien

Neben dem Neustart gilt das Augenmerk des philippinischen Tourismussektors derzeit hauptsächlich dem Thema Nachhaltigkeit. Umweltschutz und gemeindebasierte Tourismusprojekte standen hier schon auf dem Plan, lange bevor sie zum postpandemischen Reisetrend wurden. So wurde die Gemeinde Bojo in Aloguinsan auf Cebu durch die UNWTO mit dem Best Tourism Village Award ausgezeichnet. Die Bootstouren auf dem gleichnamigen Fluss bieten authentische Begegnungen mit den umliegenden Gemeinden. Und auch den Filipinos selbst ist die Nachhaltigkeit beim Reisen wichtig: Laut einer Studie von AirBnB legen 80% der philippinischen Touristen Wert darauf, dass durch Reisen ein positiver Beitrag für die Einheimischen erzielt wird.

Mehr Infos dazu hier und hier!