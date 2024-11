Märchenhafte Adventzeit an der Donau

Nur einen Katzensprung von Wien entfernt, lockt die festlich beleuchtete slowakische Hauptstadt Bratislava mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt am Hauptplatz (Hlavné námestie). Eröffnung ist am 22. November.

Von 23. November 2024 bis 31.Dezember (teilweise bis 6. Jänner) bieten die festlich geschmückten Stände traditionelles Kunsthandwerk sowie herzhafte und süße Köstlichkeiten wie Lokše (Kartoffelfladen), Strudel und Glühwein.

Burgadvent in Bratislava mit mittelalterlichem Handwerksmarkt. © visitbratislava.com ×

Darüber hinaus erwartet die Gäste ein reichhaltiges Kulturprogramm auf mehreren Bühnen. Ein weiteres Highlight ist der mittelalterliche Handwerksmarkt auf der Burg Bratislava. Auf dem bezaubernden Markt von 24. Nov. bis 17. Dez. (Fr. bis So.) zeigen Töpfer, Drechsler oder Münzpräger ihr Handwerk und man kann sich durch die mittelalterliche Küche kosten.

Handmade-, Design- und Handwerksmarkt in der Markthalle Nivy. © visitbratislava.com ×

Adventstadt Bratislava lockt mit unterschiedlichen Christkindlmärkten

Die Weihnachtliche Markthalle (17. bis 22. Dezember) präsentiert sich als Kulturmarkt mit hochwertiger Literatur, design und kulinarischen Spezialitäten aller Art. In der historischen Markthalle kann man einzigartige Produkte – Bücher von großen und kleinen Verlagen, sowie hochwertige Lebensmittel und Gourmandisen von lokalen Erzeugern erstehen.

Das weihnachtliche SAShe, den beliebten Handmade-, Design- und Handwerksmarkt finden Sie in der Markthalle Nivy von 15. bis 20. Dezember. Das sechstägige kreative Fest bietet eine Fülle von Ideen für Geschenke oder Homedekors. Lokale Anbieter verkaufen hier hochwertige Mode für Kinder und Erwachsene, originellen Schmuck, Naturkosmetik, stilvolle Wohnaccessoires, anregendes Spielzeug und unwiderstehliche Leckereien an.

Ein Muss: Stadtrundfahrt mit der weihnachtlich beleuchteten Straßenbahn. © visitbratislava.com

Weihnachtstradition – die Weihnachtsstraßenbahn in Bratislava



Die festlich beleuchtete Straßenbahn wird ab 6. Dezember verkehren. Sie können eine Fahrt um die gesamte Strecke machen oder zur Uferpromenade oder zur Kapucínska Straße fahren, von wo aus Sie einen schönen Blick auf die Burg von Bratislava genießen können.

Zeitpunkt und Ort: alle 30 Minuten von Haltestelle Jesenského.



Die Weihnachtsmärkte setzten auf Nachhaltigkeit

Im Sinne der Nachhaltigkeit werden wieder Mehrwegbecher, kompostierbares Geschirr und die Möglichkeit der bargeldlosen Kartenzahlung angeboten, und es wird hier eine konsequente Mülltrennung erfolgen.

Ab Schwedenpaltz geht es mit dem Twin City Liner ins weihnachtliche Bratislava. © Eva Kelety ×

Mit dem Twin City Liner ab WienVon Wien erreicht man das weihnachtlich geschmückte Bratislava am besten per Schiff: Kurz vor Weihnachten bietet der Twin City Liner wieder seine beliebten Adventfahrten von Wien nach Bratislava an. Die erste Fahrt startet bereits am 22. November. An den Wochenenden (freitags, samstags und sonntags) sowie an Feiertagen geht es jeweils um 10:30 Uhr von der Schiffsstation City am Schwedenplatz los. Nach etwa 75 Minuten erreicht das Schiff Bratislava. Der Rückweg beginnt um 16:30 Uhr, sodass die Ankunft in Wien um 18:00 Uhr geplant ist. Die letzte Adventfahrt findet am 22. Dezember statt.