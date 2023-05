× Projekt „Mobile Welterbe-Region“

Der Wander- und Kultur-Shuttle-Service im Semmering-Rax-Gebiet ist in den Sommerbetrieb gestartet.

Im Bereich des nachhaltigen Verkehrs setzte der Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg im Jahr 2022 ein deutliches Signal für eine touristische Weiterentwicklung. Über 9.000 Beförderungen registrierte der innovative Wander- und Kultur-Shuttle-Service gemeinsam mit den verstärkten Verkehrslinien 341 und 342.„Die Nachfrage war groß, daher freut es uns sehr, dass dieses Erfolgsprojekt eine Fortsetzung findet. Heuer sind die Shuttles unter dem neuen Namen ‚RUFbus‘ täglich im Einsatz. Das Service ist gleichermaßen für die heimische Bevölkerung sowie den Ausflugs- und Urlaubsgast gedacht. Es ist die perfekte Antwort auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Transportmöglichkeiten“, betont Hermann Doppelreiter, Bürgermeister Semmering. Um den Nutzer:innen zukünftig noch mehr Flexibilität zu geben, wurde das Angebot 2023 deutlich erweitert.

© Wiener Alpen - Fülöp ×

Mehr Haltepunkte, noch mehr Mobilität

Der RUFbus steht allen Nutzer:innen täglich von 09:00 – 18:30 Uhr zur Verfügung und ist für den Urlaubsgast während des Aufenthalts nach Erhalt der MobilitätsCard+ kostenlos. Einheimische profitieren von preislich attraktiv gestalteten Saisonkarten (39,00 Euro, Zeitraum: 26. Mai bis 30. September). Buchbar ist dieses innovative Mobilitätsangebot via Postbus-Shuttle-App, in den Tourismusbüros, unter der neuen Hotline (Tel. +43 660 900 88 22) oder direkt in den Unterkünften. Statt 30 scheinen dieses Jahr insgesamt 119 Haltepunkte im Angebot auf. Neu unter anderem sind Maria Schutz, Kaiserbrunn und das Weichtalhaus. Wanderausgangspunkte und Ausflugsziele wie die Rax-Seilbahn, die Semmering-Hirschenkogel-Bergbahnen, Freibäder und Museen sowie Kulturveranstaltungen sind somit bequem öffentlich erreichbar. Zusätzliche Haltepunkte bei Ärzten, Supermärkten, Kirchen, Friedhöfen und Bahnhöfen erleichtern vor allem Einheimischen den Alltag ohne Auto.Ein weiterer wichtiger Teil der Mobilitätsinitiative ist der Ausbau der Verkehrslinien 341 und 342, die auf das Preiner Gscheid und durch das Höllental führen.

© Wiener Alpen - Fülöp ×

Postbus-Shuttle als touristischer Impulsgeber

An diesem Mobilitätsprojekt arbeiten Ausflugsziele, Kulturbetriebe, Unterkünfte, Gemeinden und Touristiker:innen eng zusammen, um sich als nachhaltige Region zu positionieren. Unterstützt vom Land Niederösterreich, „LEADER“ und „klimaaktiv“ wird das Ziel verfolgt, den Gästen ein umfassendes Mobilitätsangebot zu bieten und dabei die Umwelt und Ressourcen zu schonen. „Das Projekt leistet einen wesentlichen Beitrag zur touristischen Weiterentwicklung der Region. Dieses gelebte Miteinander verkörpert unser gemeinsames Interesse an einer gezielten Besucherlenkung. Mit der Nutzung des RUFbusses leisten unsere Gäste zudem einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der CO₂-Emissionen und vergeuden keine Zeit mit der Parkplatzsuche oder im Stau“, sagt Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin der Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH.

Conclusio: Mit öffentlicher Anreise in die Natur und zur Kultur – dank der neuen Mobilitätsangebote in der Region Semmering-Rax wird ein autofreier Urlaub oder Tagesausflug noch einfacher und bequemer.

© Roman Zach-Kiesling ×

Eckdaten zum Postbus-Shuttle-Service

Haltestationen: Insgesamt gibt es 119 Haltestationen in den Gemeinden Semmering, Reichenau, Payerbach, Gloggnitz, Schottwien und Breitenstein

Fahrbetrieb: Täglich von 09:00 – 18:30 Uhr, bei Kulturveranstaltungen Verlängerung in den Abendstunden

Buchung: über die kostenlose Postbus-Shuttle-App, Tourismusbüros, Unterkünfte oder über die Hotline unter 0660 900 88 22

Saisonticket: € 39,00 – erhältlich in den Gemeindeämtern Semmering, Reichenau, Breitenstein, Schottwien und Payerbach, im Netzwerkbüro Gloggnitz und bei der Tankstelle Slanar in Reichenau / gültig von 26. Mai bis 30. September 2023

MobilitätsCard+: Nächtigungsgäste erhalten beim Check-In in allen teilnehmenden Betrieben die MobilitätsCard+, mit der der RUFbus Semmering-Rax für Fahrten vom Bahnhof, zu Unterkünften, Kulturveranstaltungen, Wanderungen und Ausflügen und wieder retour kostenlos nutzbar ist. Zusätzlich zu den Mobilitätsleistungen genießen die Gäste mit der Card viele Ermäßigungen bei Bergbahnen und Ausflugszielen in der Region, wie der Rax-Seilbahn, den Semmering Hirschenkogel Bergbahnen, in Freibädern, Museen uvm.

Einzelfahrt: Innerhalb eines Ortes oder unter 4 Kilometer: max. € 3,50. (Preis für einen Erwachsenen innerhalb eines Ortes oder unter 4 km. Bei längeren Fahrten: max. € 1,00 pro km/Person.) Der Fahrpreis reduziert sich, je mehr Personen zeitgleich mitfahren. Bezahlt wird nach der Fahrt direkt beim Fahrer. Jede Fahrt wird je nach gefahrenen Kilometern bzw. mitfahrenden Personen abgerechnet.

© Wiener Alpen - Fülöp ×

Stimmungsbild aus der Region Semmering-Rax

Bernd Scharfegger, Inhaber Scharfegger’s Raxalpen Resort: „Durch die Südbahn ist die Region bereits gut öffentlich erreichbar. Der RUFbus in Kombination mit den Regionalbussen bringen nun den Gästen die Flexibilität und den Komfort, die Urlaube und Ausflüge ohne Auto bequem, schnell und einfach möglich machen.“

Julius Schneidhofer, Althammerhof Klamm am Semmering: „Der RUFbus bindet Betriebe und Ausflugsziele auch in exponierterer Lage an, wie z.B. unseren Althammerhof. So werden Wanderungen und Ausflüge ganz anders möglich – man geht beispielsweise längere Touren, da man den Rückweg bequem und flexibel mit dem RUFbus zurücklegen kann. Die Region wird so als Gesamtheit ganz neu erlebbar.“

Hubert Prigl, Vorsitzender Naturfreunde Hirschwang-Reichenau: „Besonders freut es mich, dass eine Rax-Überquerung ausgehend vom Preiner Gscheid bis nach Hinternasswald und umgekehrt mit den zusätzlichen Busverbindung aus dem Mobilitätsprojekt jetzt sehr einfach und bequem möglich ist. Diese Route ist beliebt, daher bin ich mir sicher, dass dieses Angebot Einheimische und Gäste gleichermaßen nutzen werden.“