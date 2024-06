Sommer-Highlights in NÖ

In Niederösterreich wartet heuer wieder ein Sommer voller Abenteuer. Spaß, Abwechslung und Nachhaltigkeit versprechen die 55 geprüften Mitgliedsbetriebe der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Sommerfeste, Zeitreisen und neue Kartbahn

„Kinder machen Käse“ heißt es in der Käsemacherwelt in Heidenreichstein. Im Rahmen des Kindersommers werden für Kinder von 5 bis 12 Jahren spezielle Workshops zum Mitmachen und Lernen angeboten. Ebenfalls ein Sommer-Highlight 2024 sind die Kittenberger Erlebnisgärten. Neben den herrlich blühenden Themengärten sind es der Adrenalin-Rutschenturm oder die neu eröffnete Blumen-Tret-Go-Kart-Bahn, die Spaß und Action garantieren. Für Abkühlung an heißen Tagen ist in der Amethyst Welt Maissau gesorgt. Das TOP-Ausflugsziel an der Grenze vom Wein- und Waldviertel bietet heuer erstmals eine große Wasserspielanlage.

Ab in die Natur heißt es bei SONNENTOR im Zuge einer Kräuterwanderung oder beim Sommerfest im UnterWasserReich Schrems am 27. Juli. Neben Walking Acts mit Riesenseifenblasen wird der Wassergarten illuminiert. Ein wahrer Augenschmaus. Der Eintritt ist frei.

Eine Zeitreise der besonderen Art verspricht das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya. Beim Aktivwochenende „Jagd in der Urgeschichte“ dreht sich am 6. & 7. Juli alles um die Herstellung und Verwendung historischer Jagdgeräte. Immer lohnend, immer aufregend ist ein Besuch des Tierparks Haag. Rund 700 Tiere sind hier untergebracht.

Amethyst Welt Maissau © Martin Mathes ×

Kultur, Schokolade und Sommerkino

Auf der Kunstmeile Krems ist diesen Sommer „KultUrlaub“ angesagt. Themenführungen, Konzerte, Workshops, Weinverkostungen, erfrischende Drinks und Leckerbissen laden zum Plaudern, Nachdenken, Lachen und Genießen ein. Auf Schloss Rosenburg beleuchtet Kunsthistorikerin Dr. Alice Selinger im Rahmen einer neuen Ausstellung die vielen Aspekte der Kindheit im Mittelalter. Im Stift Klosterneuburg wurde ein Rundgang mit neuen Lichtinstallationen entwickelt, der alle Sinne anspricht. Besucher*innen erfahren hier mehr über den Weinbau. Eine perfekte Symbiose aus Kultur und Erholung verspricht ein neues Angebot im Stift Dürnstein. Neben einer Besichtigung des Kulturgutes sind Day-Spa-Kooperationen mit Partner-Hotels buchbar.

© Käsemacherwelt ×

Eine der süßesten Betriebsführungen überhaupt verspricht die World of STYX. Am 31. August kann man hinter die Kulissen blicken und alles über die Schokoladenproduktion erfahren. Tipp: Am 2. August veranstaltet das Stift Seitenstetten ein Sommerkino im historischen Hofgarten. Gezeigt wird der Film „ A la Carte – Freiheit geht durch den Magen“.