× Auf den Spuren von Harry Potter & Co.: Magische Reise nach Hogwarts

Rund eine Stunde vom Stadtzentrum Londons entfernt, können Fans von Harry Potter in die Welt des jungen Zauberers eintauchen. Die Warner Brothers Studio Tour bietet zahlreiche Original-Requisiten und nicht zuletzt den im Film zu sehenden, eindrucksvollen Nachbau von Hogwarts.

Schon alleine die Eingangshalle ist imposant, sobald man die Harry Potter World in den Warner Bros. Studios nördlich von London betritt. Ein riesiger Drache – der einem später im Rahmen der Tour erneut begegnen wird – begrüßt die kleinen und großen Fans des wohl berühmtesten Zauberers der Welt. Nach einer kurzen Begrüßung und Einweisung der Gegebenheiten öffnet sich kurz darauf auch schon das schwere Holztor und man fühlt sich wie im Film.

Auf zauberhaften Spuren von Harry Potter & Co.

Kein Wunder, denn die insgesamt acht Movies wurden zum größten Teil auch in den Londoner Studios gedreht. Wenn man somit durch die Hogwarts-Festhalle spaziert, tritt man im wahrsten Sinne des Wortes in die Fußstapfen von Harry Potter. Zahlreiche Original-Requisiten und Blicke hinter die Kulissen des Filmdrehs machen den Ausflug zum einzigartigen Erlebnis.

Ein Spaziergang durch die legendäre Winkelgasse gefällig? Kein Problem! In der Gasse finden sich von Mr. Ollivanders Zauberstab-Shop über die „Magische Menagerie“ bis hin zu Weasleys Zauberhaften Zauberscherzen alle Geschäfte wieder. Für jene, die es etwas gruseliger wollen, ist der dunkle Wald mit seinem Hüter „Aragon“ – einer Riesen-Spinne, die sich auch noch bewegen kann – genau das Richtige. Ein weiteres Highlight ist selbstverständlich der „Hogwarts Express“, jene Eisenbahn, die Harry, Hermine und Co. von London in ihre Schule führt. Gäste der Tour dürfen sogar einsteigen und die Abteile inspizieren.

Drinnen und draußen

Der Außenbereich der Studio Tour ist nicht minder interessant. Besucher können dort in das Wohnhaus von Harry Potter gehen, den Dreifach-Decker-Bus sehen und Alraunen im Gewächshaus zum Schreien bringen. Auch das fliegende Auto ist ein begehrtes Fotomotiv für Fans – es hebt zwar nicht ab, reinsetzen ist aber trotzdem erlaubt. Der Außenbereich markiert zugleich, dass man ungefähr die Hälfte der Tour hinter sich hat und lädt ein, eine Pause zu machen. Im „Backlot Cafe“ gibt es neben Burgern und Hot Dogs natürlich auch echtes „Butterbier“ – alkoholfrei versteht sich.

Die Preise vor allem in der Gastronomie sind teilweise eher gesalzen. Der Afternoon Tea beispielsweise schlägt sich mit knapp 100 Euro für zwei Personen zu Buche. Am Ende der Tour, für die man sich zwischen fünf und sechs Stunden reservieren sollte, lädt der riesige Gift-Shop zu einem Shopping-Erlebnis der besonderen Art ein. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Memorabilia, Kleidung, Naschsachen bis hin zum Harry Potter Tee-Service werden feilgeboten. Auch die Auswahl an Zauberstäben ist enorm. Kleiner Tipp: Der limitierte und nur in der Harry Potter World erhältliche „Time Turner“-Zauberstab!

Die Tickets für diese einmalige Tour sollten Sie unbedingt im Voraus buchen – das verkürzt die Wartezeit enorm, denn einmal muss man die Harry Potter World gesehen haben.