× Australien-Roadtrip mit Kids

Die älteste Kultur der Welt entdecken, atemberaubende Landschaften bestaunen und Erfahrungen machen, die für immer bleiben – eine Reise um die Welt steht bei vielen Menschen ganz oben auf der Bucket List. Bei Familien besonders beliebt ist der australische Bundesstaat Victoria. In und rund um die lebhafte Hauptstadt Melbourne warten zahllose spannende Unternehmungsmöglichkeiten und Abenteuer auf große und kleine Gäste. Das Beste daran: Viele der Hotspots sind bequem mit dem eigenen (gemieteten) Auto zu erreichen und lassen sich daher im Zuge eines Roadtrips hervorragend miteinander verbinden. Visit Victoria, die offizielle Tourismusorganisation des Bundesstaats, und Go Beyond Melbourne haben eine besonders lohnenswerte Selbstfahrerroute für junge Familien zusammengestellt ...

Ab Melbourne. Die mehrtägige Tour führt von Melbourne bis ins Yarra Valley, vorbei an der Stadt Geelong und der Bellarine Peninsula, Phillip Island sowie der Mornington Peninsula. Die einzelnen Stationen der Reise liegen nur jeweils 30 bis 60 Minuten Fahrzeit voneinander entfernt – so verspricht die Route viele einzigartige und sehr unterschiedliche Erlebnisse auf vergleichsweise kleinem Raum.

Geelong & Co. Die erste Station der Route ist die 160.000-Einwohner-Stadt Geelong, die zweitgrößte Metropole Victorias und das Tor zur legendären Great Ocean Road sowie zur Bellarine Peninsula. Für australische Verhältnisse nur einen Katzensprung von Melbourne entfernt, punktet Geelong mit feiner Kulinarik, vielen kulturellen Highlights und weitreichenden Ausblicken über die Port Phillip Bay. Für kleine und kleinste Abenteurer gibt es hier jede Menge zu entdecken. So ermöglicht der Werribee Open Range Zoo einen spannenden Einblick in die Tierwelt der afrikanischen Savanne – Zebras, Nashörner und Giraffen inklusive. Wie man einen Boomerang wirft oder die traditionellen Speisen der australischen Ureinwohner zubereitet, lernen Besucher im Narana Aboriginal Cultural Center, das den Gästen die älteste Kultur der Welt spielerisch näherbringt. Einer der kulinarischen Hotspots auf der Bellarine Halbinsel ist das Jack Rabbit mit eigenem Weingut. Als Unterkunft in Geelong besonders zu empfehlen ist das BIG4 Ingenia Holidays Queenscliff, ein kinderfreundliches Resort nur 500 Meter vom Strand entfernt, das mehrere schmucke Villen in einem großzügigen, grünen Garten beheimatet.

Mornington Peninsula. Von Geelong und der Bellarine Peninsula geht es am darauffolgenden Tag mit der Autofähre quer durch die Port Phillip Bay weiter zur Mornington Peninsula. Die Halbinsel gilt als wichtigstes Naherholungsgebiet Melbournes und steht für Natur, Kulinarik und gelassenes Strandleben. In den Royal Botanic Gardens Cranbourne erleben Besucher die faszinierende Vielfalt der australischen Pflanzenwelt. Im The Enchanted Adventurer Garden mit seinen Hängeleitern, Baumwipfel-Pfaden und Rutschen kommen kleine Abenteurer so richtig auf ihre Kosten. Die größten und süßtesten Erdbeeren der Region können in der Rocky Creek Strawberry Farm geerntet werden. Als besonders kinderfreundliche Unterkunft empfiehlt sich das Iluka Group Retreat & Glamping Village, das eine große Auswahl an unterschiedlichen Zimmern und Zelten bereithält.

Zwergpinguine. Über die Phillip Island Bridge geht es von der Mornington Peninsula aus weiter nach Phillip Island. Das Naturparadies ist besonders für seine Zwergpinguinkolonie mit der allabendlichen Penguin Parade bekannt, die Jahr für Jahr mehr als eine halbe Million Besucher anlockt. Daneben können auf der Insel auch weitere, typische Tierarten wie Seebären oder Koalas bestaunt werden. Ein besonderes Highlight für kleine Genießer ist die Phillip Island Chocolate Factory, in der man auch hervorragend zu Mittag essen kann.

Yarra Valley. Für die letzte Station der Route geht es von Phillip Island aus über die Dandenong Ranges ins Yarra Valley. Hier wechseln sich Victorias älteste Weinberge mit üppigen, grünen Tälern und Regenwäldern ab. Im Frühjahr ist die Gegend ein Blütenmeer aus Tulpen, Freesien, Narzissen und Rhododendren. Wer in die Region kommt, sollte sich eine Fahrt mit der Puffing Billy Steam Railway nicht entgehen lassen. Die über 100 Jahre alte, historische Dampfeisenbahn schlängelt sich malerisch durch den Dschungel, vorbei an alten Eukalyptus-Baumriesen und meterhohen Baumfarnen, und verspricht großen Spaß für die ganze Familie.