× Gruselige Städte-Tipps für Halloween-Fans

Am 31. Oktober regieren wieder die Geister, Hexen und Dämonen. An manchen Plätzen wird das große Gruseln auf die Spitze getrieben. Wir zeigen Destinationen mit wirklich hohem Grusel-Faktor. Selbst Mutigen gefriert hier das Blut in den Adern!

Den Kelten haben wir Halloween zu verdanken. Der 31. Oktober galt als letzter Tag des Jahres, der Sommer wurde verabschiedet und der Winter begrüßt. Gleichzeitig gedachte man an diesem Tag der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Die Kelten glaubten nämlich, dass die Seelen an genau diesem Tag in das Land der Toten wandern würden. Und der Brauch wird in vielen Ländern der Welt nach wie vor hochgehalten. Holidu, das Buchungsportal für Ferienwohnungen, hat einige der gruseligsten europäischen Reiseziele für den 31. Oktober gefunden. Basierend auf den am besten bewerteten Grusel-Touren auf Tripadvisor.

Geistertouren in Edinburgh

Halloween-Fans aufgepasst: Edinburgh, die Hauptstadt Schottlands, ist jene City in Europa, in der man sich am meisten gruseln kann. Mit 31 verfüg­baren Geistertouren ist Edinburgh das ideale Reiseziel für die schaurige Jahreszeit. Hier gibt es zahlreiche Orte, die mit einer mystischen Geschichte verbunden sind, wie beispielsweise die eines jungen Dudelsackspielers, der auf rätselhafte Weise verschwand und den Erzählungen nach noch immer im Edinburgh Castle sein Unwesen treibt. Zudem kann man unterirdische Gewölbe und verwunschene Friedhöfe oder den Edinburgh Dungeon entdecken.

Stadt der Toten in Paris

Auf dem zweiten Platz des Rankings befindet sich Paris mit 19 verfügbaren gespenstischen Führungen auf TripAdvisor. Die Hauptstadt Frankreichs hat aufgrund ihrer langen, turbulenten Historie einige dunkle Geschichten zu erzählen. 19 gruselige Touren durch Paris gibt es, wobei die Katakomben-Tour die beliebteste ist. Die Katakomben, ein echtes Labyrinth im Herzen des unterirdischen Paris, wurden in den Stollen stillgelegter unterirdischer Steinbrüche angelegt. Zwanzig Meter unter der Erde entdeckt der Besucher das Beinhaus mit den Überresten mehrerer Millionen Pariser, die hierher gebracht wurden, nachdem die Pariser Friedhöfe aufgelassen worden sind. Klingt gruselig? Dann sollten Sie diese unterirdische Stadt der Toten unbedingt erkunden!

Gotisches Viertel in Barcelona

Barcelona ist der nächste Ort in der Rangliste, mit 15 verfügbaren Touren. Halloween ist zwar kein traditioneller Feiertag in Spanien, aber das Fest gewinnt von Jahr zu Jahr an größerer Beliebtheit. Außerdem kann man in Katalonien am 1. November die eigene Version des „Tages der Toten“ erleben. Beim sogenannten „La Castanyada“ kommt die ganze Familie zum gemeinsamen Essen zusammen, um verstorbene Verwandte zu ehren. Verpassen Sie auch nicht die Geister- und Legenden-Tour im gotischen Viertel mit Geschichten über Exorzisten, Geister und blutige Morde!

Auf den Spuren von Jack the Ripper in London

London kann mit 54 verfügbaren Grusel-Touren punkten. Großbritanniens Hauptstadt wird oft als eine der am meisten von Spuk heimgesuchten Städte der Welt angesehen. Mit gutem Grund: Immerhin trieb hier der wohl berüchtigtste Serienmörder der Welt sein Unwesen: Jack The Ripper! Die mörderischen Schauplätze betritt man auf der sogenannten „Jack the Ripper Tour“. Zwei Stunden lang geht es dabei mit einem Guide durch das Londoner Viertel East End.

Ein Besucher-Hit ist auch der London Dungeon im Stadtteil Bankside, eine spannende Kombination aus Gruselkabinett, Geschichtsunterricht mit Schreckmomenten, speziellen Effekten und einigen Fahrattraktionen. Professionelle Schauspieler stellen Szenen der blutigen Geschichte Londons nach.

Stadtgeister in Rom

Den Abschluss der Top 5 bildet Rom mit 31 verfügbaren Touren. Rom ist vielleicht nicht das meistbesuchte Reiseziel an Halloween, aber es bleibt eine der faszinierendsten und schönsten Städte Europas. Wenn man genauer hinsieht, entdeckt man auch hier hinter den berühmten und belebten Plätzen dunkle Gassen und eine geheimnisvolle Vergangenheit. Man sagt, dass die Stadt noch immer von Kaisern, Ketzern und Hexen durchstreift wird. Gruselfans können hier beispielsweise die Katakomben und Krypten erforschen oder sich auf gespenstische Begegnungen mit den Stadtgeistern freuen. Highlight: Eine 6-stündige Mystic Tour durch die dunkle Seite der Ewigen Stadt.

Gänsehaut-Faktor in Dublin

Für wahre Halloween-Fans gibt es wohl kaum einen schöneren Ort, die gruseligste Nacht des Jahres zu verbringen, als die schaurigen Gassen der irischen Stadt Dublin – der Geburtsstadt von Halloween. Hier warten Horrorwanderungen und gespenstische Stadterkundungsspiele.

Tipp: Wer ein richtiges Geisterschloss besuchen will, kann den Urlaub in Dublin mit einem Ausflug verbinden und mit einem Mietwagen ab Dublin zum Leap Castle fahren – die Burg gilt als die am meisten heimgesuchte ­Irlands!