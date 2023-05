× Sommer 2023 an der Schwarzmeerküste

Die Reiselust der Österreicher*innen ist enorm und auch Inflation und Energiekrise halten sie nicht vom Reisen ab, wie Umfragen bestätigen.

Albena, das größte Seebad-Resort Europas an der bulgarischen Schwarzmeerküste, gilt noch als Geheimtipp unter österreichischen Urlaubern und punktet mit einem großen und abwechslungsreichen Angebot für Familien und aktive Urlauber zu attraktiven Preisen. Dank Ultra-All-Inclusive Angeboten bleiben die Urlaubskosten klar kalkulierbar.

Die Grundzutaten für einen gelungenen Sommerurlaub am Meer

Diese sind ein langer, weißer Sandstrand mit viel Platz und kristallklarem Wasser, das mit der Blauen Flagge ausgezeichnet ist; garantierte Abwechslung für Groß und Klein dank eines enormen Sportangebotes von Tennis, Reiten und Fußball über Schwimmen und Tauchen bis zu Yoga, Golf und Beachvolleyball; ein Naturschutzgebiet zum Wandern und einer der besten Wasserparks Europas; ein großes gastronomisches Angebot, zahlreiche Spas und interessante Ausflugsziele in der Umgebung. All das finden Urlauber im Seebad Albena an der bulgarischen Schwarzmeerküste, rund 30 Kilometer nördlich von Varna gelegen.

Um den Sommerurlaub 2023 noch abwechslungsreicher und attraktiver für Familien zu machen hat Albena in fünf seiner Hotels ein Ultra-All-Inclusive-Angebot eingeführt: Darin sind nicht nur Verpflegung und Getränke enthalten, sondern auch zahlreiche Aktivitäten, womit das Urlaubsbudget von Familien plan- und überschaubar bleibt.

© Albena ×

Neu sind auch gleich mehrere sportliche Angebote: Fast Learning Tennis garantiert den Erwerb der wichtigsten Grundkenntnisse in dieser Sportart innerhalb einer Woche. Zudem gibt es im Resort Trainingstreffs für Erwachsene, Kinder und Teenager und auch Familien Tennis, bei dem Erwachsene und Kinder zusammenspielen.

Für Golf-Begeisterte steht ein neuer Indoor Golfsimulator samt Coach für Technik-Trainings zur Verfügung, sowie eigens geschnürte Golfpakete mit Abschlägen auf einem der spektakulär an der Steilküste gelegenen Golfplätze in unmittelbarer Umgebung des Resorts. Und auch Reiter kommen auf ihre Kosten, denn sie können künftig Ausflüge mit Pferden in die nähere Umgebung buchen.

© Silvia Kröger-Steinbach ×

Das Seebad Albena verfügt über drei 5*-Häuser (von denen zwei von den Maritim-Hotels betrieben werden) und zahlreichen 4*superior- und 4*-Häuser, die unmittelbar am Meer gelegen sind. Mit der diesjährigen Erweiterung des Dine Around Programmes wird künftig jeder Gast die Möglichkeit haben, ein Abendessen in einem anderen Buffetrestaurant derselben Kategorie zu genießen. Die Anreise aus Österreich ist sehr unkompliziert: Der nur 30 km entfernte Flughafen Varna wird im Sommer von Wien aus täglich angeflogen.