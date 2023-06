Sie gelten als die Oscars der Luftfahrtindustrie: die Skytrax World Airline Awards. Mehr als 20 Mio. Passagier*innen aus aller Welt haben auch heuer wieder die besten Airlines gewählt.

Bereits zum achten Mal ist Turkish Airlines als beste Airline in Europa gekürt worden. Darüber hinaus wurde sie auch mit den Auszeichnungen "Bestes Business-Class-Catering weltweit", "Bestes Economy-Class-Catering weltweit" und "Bester Economy-Class-Sitz in Europa" geehrt. Die Skytrax-Awards 2023 sind das Ergebnis von 20,23 Millionen ausgewerteten Feedbacks aus mehr als 100 Ländern. Dabei wurden die Gewinner aus 325 Fluggesellschaften ermittelt.

In Bezug auf die gewonnenen Auszeichnungen erklärte Turkish Airlines CEO Bilal Ekşi: "Wir sind stolz darauf, zum achten Mal als beste Fluggesellschaft Europas ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auszeichnungen stärken die führende Rolle unserer Marke in der Branche. Wir werden weiterhin daran arbeiten, unseren Service in allen Bereichen zu perfektionieren und unsere Gäste bestmöglich zu empfangen."

Das Streckennetz von Turkish Airlines

© Flughafen Wien ×

Das 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründete Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines betreibt derzeit eine Flotte von 419 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge) zu 344 Zielen weltweit, darunter 291 internationale und 53 inländische, in 129 Ländern.