Der Frühling klopft an die Tür und mit ihm zahlreiche Feiertags-Wochenenden, die genutzt und mit Leben gefüllt werden wollen.

Es ist die ideale Zeit für Kurzreisen mit Freunden und Familie, die Herrenpartie zum Junggesellenabschied des besten Freundes, oder ein Mädels-Wochenende mit vollem Verwöhn-Programm. Niedersachsen ist das ideale Reiseziel für all diese Vorhaben.

Niedersachsen für ganze Männer

Jägermeister, Autos, Bundesliga: Was wie das Klischee eines Junggesellenabschieds klingt, kann im Reiseland Niedersachsen durchaus mit Stil gefeiert werden. Zum Auftakt geht es auf die Pirsch, nach Wolfenbüttel, in eine über 900 Jahre alte Fachwerkstadt und Heimat des berühmtesten Hirschkopfs der Welt: Jägermeister.

© TMN Christian Bierwagen ×

Auf Vorreservierung werden 90-minütige Werksführungen angeboten, die, bei maßvollem Genuss des Kultgetränks, sicher lange in Erinnerung bleiben. Am Folgetag führt die Reise zur Autostadt nach Wolfsburg – ein Männertraum auf 28 Hektar Fläche, der am besten mit einer einstündigen Orientierungsführung beginnt. Neben den Marken Pavillons zählen die charakteristischen Autotürme und das Automobilmuseum ZeitHaus zu den Must-Sees.

Letzteres beheimatet eine markenübergreifende Sammlung mit mehr als 260 Fahrzeugen von über 60 verschiedenen Herstellern. Nur einen Katzensprung entfernt trägt die Werks-Elf ihre Heimspiele in der Volkswagen Arena aus.

© WMG ×

Sollten die Reisepläne nicht mit dem Spielplan der deutschen Bundesliga harmonieren, haben Fußballfans in Wolfsburg oder auch am letzten Reisetag in Hannover Gelegenheit, Stadionluft zu schnuppern: auf geführten Touren blicken Gäste hinter die Kulissen des VFL Wolfsburg oder von Hannover 96.

Alternativ bietet sich in der Landeshauptstadt eine Kanufahrt auf der Ihme und der Leine, einmal um Hannovers Stadtzentrum, als krönender Abschluss an. Auf halber Strecke lädt die angesagte Beachbar Strandleben dazu ein, noch einmal auf einen gelungenen Kurzurlaub anzustoßen.

Ladies Timeout

Den Alltag Alltag sein lassen, die Mädels aktivieren und auf nach Niedersachsen. Zu viel Gepäck sollte Frau auf diesem Ausflug nicht dabeihaben, denn mit großer Wahrscheinlichkeit wird bereits in Hannover das eine oder andere neue Lieblingsteil seinen Weg in den Koffer finden.

Mit der Ladies Night Shopping Party hat sich die niedersächsische Landeshauptstadt ein ganz besonderes Package für ihre weiblichen Gäste einfallen lassen: die Übernachtung in einem Drei-Sternehotel inklusive professionellem Styling und auf Wunsch in Kombination mit einem exklusiven Fotoshooting.

Die eigene Kamera befindet sich in den nächsten Tagen ohnehin im Dauereinsatz. Etwa in Celle. Gerade mal 30 Minuten mit der Bahn von Hannover entfernt, lädt die Kulisse des weltweit größten zusammenhängenden Fachwerkensembles zum Selfie mit den Freundinnen ein.

© DZT Francesco Carovillano ×

Bekannt ist Celle außerdem für seine sprechenden Straßenlaternen, das malerische Welfenschloss, als Heimat des Niedersächsischen Landgestüts und als Tor zum Naturpark Südheide – einem Garanten für unvergessliche Naturerlebnisse. Typisch Lüneburger Heide, finden sich auch in der Region Celle ganz ausgezeichnete Wellnesshotels.

Wem der Sinn nach elegantem Luxus in Kombination mit hochwertigen Anwendungen steht, checkt im Althoff Hotel Fürstenhof Celle ein. Wer neben seinem Körper, Geist und Seele auch dem Reisebudget ein wenig Entspannung gönnen möchte, kann sich auch in günstigeren Unterkünften wunderbar verwöhnen lassen.

Citytrip Hannover

Hannover gilt zu Recht als der ideale Ausgangspunkt für eine Rundreise durch Niedersachsen. Doch auch als eigenständiges Reiseziel für einen mehrtägigen Städtetrip kann sich die Landeshauptstadt spielend behaupten. Dabei trumpft sie nicht zuletzt mit 800 Jahren Stadtgeschichte, die sie vor ihren Gästen wie einen roten Teppich ausrollt.

Konkret als Roter Faden, einer 4,2 Kilometer langen, mit Farbe auf dem Asphalt markierten Route durch die Innenstadt, die Besucher zu den 36 wichtigsten Sehenswürdigkeiten führt. Start- und Zielpunkt des Pfades ist die Touristeninformation gegenüber dem Hauptbahnhof. Hier ist auch eine informative Begleitbroschüre zum Roten Faden erhältlich.

© TMN Dirk Renckhof ×

Nicht Teil der Route sind der Maschsee, die Eilenriede sowie die Herrenhäuser Gärten. Verdient beanspruchen diese Ausflugsziele mindestens einen extra Reisetag für sich. Die Herrenhäuser Gärten gehören zu den bedeutendsten Grünanlagen Europas.

Ihr bekanntester Vertreter ist der 50,2 Hektar umfassende Große Garten, der nicht nur einer prächtigen Flora, sondern auch verschiedenen Groß- & Kleinveranstaltungen wie den Kunstfestspielen oder dem Feuerwerkswettbewerb eine Bühne bietet. Zum botanischen Quartett gehören darüber hinaus der Berggarten, der Georgengarten und der Welfengarten.

Doch Hannover überzeugt nicht nur mit Charme und Kultur. Auch kulinarisch offeriert die Landeshauptstadt ihren Gästen ein breites Spektrum von „bierig“ bodenständig wie etwa dem Broyhan Haus, über die trendige Lokalszene am Leineufer, bis hin zur Sternegastronomie, wie sie das Jante, Handwerk oder Votum servieren. Bemerkenswert ist zudem, dass sich gleich vier Manufakturen in Hannover dem Gin verschrieben haben.

Als eine der buchstäblich hochprozentigsten Adressen der Stadt darf sich Hannover Gin bezeichnen. 2018 und 2022 wurden einzelne Brände der Destillerie gar zum Kulinarischen Botschafter Niedersachsens ernannt. Im Rahmen einer Gin-Verkostung ist jeder Besucher dazu eingeladen, seinen eigenen Favoriten zu küren.

Alle beschriebenen Touren basieren auf realen Verbindungen mit der DB/ÖBB. Hannover ist ab allen größeren Bahnhöfen in Österreich mit maximal einmal Umsteigen bequem per Bahn zu erreichen.