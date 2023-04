× Neue Wellness-Oase auf den Malediven

Mit dem neu eröffneten Wellbeing Village hebt die Luxus-Resortinsel Velaa Private Island Maldives Erlebnisse für das persönliche Wohlbefinden auf ein neues Level. Umgeben von üppigem Grün, ergänzt die Oase im Herzen der Insel das umfangreiche Wellnessangebot.

Das Velaa Wellbeing Village besteht aus dem bereits eröffneten Yoga-Pavillon und Pilates-Studio sowie dem Restaurant FAIY. Das Herzstück bildet ab Mai 2023 das Eveylaa Wellbeing – ein Spa, das mit ganzheitlich-medizinischen Behandlungen, traditionellen Ayurveda-Heilmethoden und östlicher Medizin aufwartet.

Die Angebote des gesamten Wellbeing Village sind speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten und schaffen ein Gleichgewicht aus den vier Säulen Spa-Behandlungen, Ernährung, Achtsamkeit und Fitness.

© Velaa Private Island ×

Medizin, Osteopathie und Ayurveda

Das Wort Eveylaa bedeutet „Antik" in der Landessprache und bezieht sich auf traditionelle Heilmethoden der Ayurveda, auf die östliche Medizin sowie ganzheitlich-medizinische Behandlungen, die im Eveylaa Wellbeing angeboten werden. Das Spa umfasst zwei Behandlungsräume für Paare, in denen Ayurveda-Betten, Shirodhara-Ständer und traditionelle Dampfboxen zur Verfügung stehen.

Neben ayurvedischen Massagen wie beispielsweise die Ganzkörper-Öl-Massage „Abhyanga“ oder Rückentherapie „Kati Vasti“ genießen Gäste außerdem diverse Kräuteranwendungen für Gesicht und Körper. Der zweite Teil des Eveylaa Wellbeing ist auf Osteopathie ausgerichtet.

Hier finden sich unter anderem ein europäisches Dampfbad, moderne Spa-Behandlungsbetten und eine schwebende Kapsel. Ein professioneller Ayurveda-Arzt sowie internationale Osteopathen, die das gesamte Spektrum der alten ganzheitlichen Heilung repräsentieren, stehen Gästen jederzeit beratend zur Seite.

Wellness-inspirierte Kulinarik

Das Wellbeing-Restaurant FAIY (aus dem lokalen Dhiveni, auf Deutsch „Blatt“) eröffnete bereits im Januar 2023. Das Restaurantkonzept ist von einem ganzheitlichen und gesunden Lebensstil inspiriert: Ausschließlich frische, naturbelassene sowie vollwertige Zutaten in höchster Qualität werden verwendet und verarbeitet. Mit Blick auf die Velaa Golf Academy by Olazábal, nehmen Gäste in dieser grünen Oase leichte, gesunde und farbenfrohe Mahlzeiten zu sich.

© Velaa Private Island ×

Das À-la-carte-Menü ist auf drei verschiedene Genusslinien aufgebaut. Dazu gehört beispielsweise die Option „Detox": eine Entschlackungskur nach einem drei- bis sieben-tägigen Plan, um den eigenen Körper zu entgiften. Zudem steht das „Fresh"-Menü zur Auswahl, basierend auf Rohkost und pflanzlichen Gerichten, sowie ein „Spa"-Menü mit leichten, kalorienarmen Optionen für kohlenhydratarme, vegane, glutenfreie oder mediterrane Ernährungsweisen.

Die Getränkekarte umfasst Wellness-Mocktails, Smoothies und frische Säfte, die mit Antioxidantien und Vitaminen angereichert sind, um Immunität und Energie zu steigern. Auch eine Weinkarte steht zur Verfügung, die von Sommeliers sorgfältig ausgewählte vegane, biologische, biodynamische und nachhaltig zertifizierte Weine listet.

Die Wellness-Küche versteht sich als Ergänzung zu den Heilbehandlungen von Eveylaa Wellbeing, indem eine Ernährungsberaterin die Harmonie zwischen beiden Einrichtungen schafft. FAIY ist an sechs Tagen in der Woche geöffnet und bietet Frühstück, Mittag- sowie Abendessen in einem intimen Rahmen mit begrenzten Sitzplätzen.

Körper und Geist im Einklang

Der Yoga-Pavillon und das Pilates-Reformer-Studio bilden die dritte und letzte Komponente des umfassenden Wellbeing Village. Mit weitem Blick in die naturbelassene Umgebung starten Yogis unter dem Pavillon mit Sonnengrüßen und einer morgendlichen Meditation kraftvoll in den neuen Tag.

© Velaa Private Island ×

Im speziellen und klimatisierten Pilates-Reformer-Studio, das mit den neuesten Reformer-Geräten ausgestattet ist und von Velaas qualifizierten Yoga- und Pilateslehrer*innen geleitet wird, können Gäste ihren Körper formen und kräftigen. Regelmäßig besuchen renommierte Wellness- und Gesundheitsexpert*innen aus aller Welt die Insel, um das exklusive Angebot ganzheitlicher Wohlfühlerlebnisse zu vervollständigen.