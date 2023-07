Neuzugang unweit von Wien: Vor kurzem hat die internationale Hotelkette B&B HOTELS ein neues Haus in der Marktgemeinde Wiener Neudorf eröffnet.

Das Haus ist bereits das achte B&B HOTEL in Österreich. Das B&B HOTEL Wiener Neudorf bietet mit 104 Zimmern auf fünf Etagen modern gestaltete Einzel-, Doppel- und Familienzimmer, mit kostenfreiem WLAN und SkyTV, einer regulierbaren Klimaanlage sowie schallisolierten Fenstern. Das behindertengerechte Zimmer beinhaltet zusätzlich eine Ausstattung für mobilitätseingeschränkte Reisende. Auch drei Premium Zimmer im neuen Design und mit erweiterter Ausstattung stehen Gästen bei der Buchung zur Wahl. Diese verfügen über zusätzliche Annehmlichkeiten wie zum Beispiel eine Regendusche, eine Kaffeemaschine, einen Schreibtisch mit Wireless Charger sowie ein Premiumbett.

© B&B HOTELS ×

Kulinarik & Lage

Für einen guten Start in den Tag sorgt das abwechslungsreiche Frühstücksbuffet. Das Hotel verfügt außerdem über das Barkonzept von B&B HOTELS. So machen es sich Gäste abends bei einem Glas exklusiven B&B HOTELS Wein oder einem kühlen Bier wahlweise in der Lobby oder auf der Außenterrasse gemütlich. In verkehrsgünstiger Lage im Industriezentrum der Gemeinde Wiener Neudorf, rund 20 Kilometer von Wien entfernt, empfängt das neue B&B HOTEL Wiener Neudorf fortan sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende. Der Bahnhof Wiener Neudorf liegt rund zweieinhalb Kilometer entfernt, sodass auch eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist. Gästen, die mit dem Auto anreisen, stehen unter anderem Tiefgaragenparkplätze zur Verfügung.

© B&B HOTELS ×

Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B HOTELS, zum Neuzugang: „Das neue B&B HOTEL Wiener Neudorf ist eine ideale Ergänzung zu unseren bestehenden drei Hotels in der nahegelegenen Hauptstadt Wien. Die günstige Lage im Industriegebiet ermöglicht insbesondere Geschäftsreisenden eine ideale Übernachtungsmöglichkeit. Das Haus markiert einen weiteren Schritt in unserer Expansionsstrategie, die wir auch in Österreich stetig vorantreiben.“