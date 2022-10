Bei einem Roadtrip macht man die spannendsten Entdeckungen. Wird man dann noch mit Herzlichkeit empfangen, dann werden es unvergessliche Erlebnisse.

Mehr als 70 Roadtrips durch Saudi-Arabien wurden von Experten zusammengestellt. So können sich Besucher selbst von der Vielfalt des Landes und der Gastfreundschaft überzeugen.

© Visitsaudi.com ×

Saudi-Arabien ist für viele noch ein unbekanntes und unentdecktes Reiseziel. 2019 hat sich das Land für den internationalen Tourismus geöffnet und baut seitdem sein Produkt stetig aus. Quirlige Städte, grandiose Wüstenlandschaften, antike Kulturrelikte und Beduinentraditionen, sechs UNESCO-Welterbestätten, endlose Sandstrände, zahlreiche Inseln und bunte Korallenriffe – das Königreich Saudi-Arabien ist voller Kontraste und erstreckt sich von der Provinz al-Dschauf im Norden bis nach Jazan im Süden. Trockene Wüsten, grüne Wälder, archäologische Stätten und moderne Architektur warten darauf, erkundet zu werden.

© Visitsaudi.com ×

Die 70 Roadtrip-Routen garantieren Reisenden einen einzigartigen Einblick in die Kultur und langen Geschichte des Landes und führt sie zu versteckten Sehenswürdigkeiten. Dabei kann man nach Stadt, Interessen und Dauer filtern, um sein individuelles Programm zusammenzustellen. Ob entlang der Küste vom Roten Meer, die Sehenswürdigkeiten rund um Riad oder einem Campingtrip durch einsame Täler und Gebirge – jede Reise wird zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Mit Wizz Air nach Saudi-Arabien

×

Vor kurzem hat Wizz Air, Europas nachhaltigste Fluggesellschaft, den Erstflug auf der Strecke von Wien nach Dammam gefeiert. Die Route wird zwei Mal wöchentlich jeweils montags und freitags bedient. Tickets für die neue Strecke gibt’s bereits ab 54,99 EUR.

Dammam, eine moderne Metropole am ruhigen Arabischen Golf, bietet Besuchern grüne Parks, herrliche Uferpromenaden und Sandstrände sowie eine lebhafte Kunst-, Sport- und Unterhaltungsszene. Als Hauptstadt der Ostprovinz ist Dammam ein beliebter Ort für abenteuerlustige Reisende, die hier angeln, tauchen und schwimmen können.

Bereits im Dezember 2022 wird Wizz Air noch weitere Routen von Wien aus nach Saudi-Arabien starten: Ab 13. Dezember 2022 fliegt Wizz Air nonstop von Wien nach Dschidda, dem kulturellen Zentrum Saudi-Arabiens. Besucher erwarten dort einzigartige Korallenriffe sowie eine Altstadt, welche den UNESCO Weltkulturerbe-Titel trägt. Und am 19. Dezember startet eine weitere, neue Nonstop-Route von Wizz Air, diesmal von Wien nach Riad. Riad bedeutet übersetzt so viel wie „Gärten“, ein Bezug auf die Geschichte der Geburtsstadt des modernen Saudi-Arabiens, welche im 14. Jahrhundert ein fruchtbares Land voller Wälder und Flüsse war. Heute besticht die Hauptstadt des Landes mit einer stetig wachsenden Kulturszene sowie einem beeindruckenden Finanzviertel. Landschaftlich hat Riad ebenso viel zu bieten, neben dem Al Kharrarah Nationalpark und dem Naturreservat Rawdat Khuraim lässt sich die Felswand Tuwaiq bestaunen, welche nicht ohne Grund den Namen „Rande der Welt“ trägt.

Neues Luxushotel in der Wüste

Banyan Tree 1/3

2/3

3/3 © Banyan Tree © Banyan Tree © Banyan Tree

Mit der Eröffnung im Oktober 2022 feiert die Hotelkette Banyan Tree ihr Debüt in Saudi-Arabien und bringt Laid-back-Luxus in die Wüste von AlUla. Mit ihrem ersten Haus in der geschichtsträchtigen Oasenstadt gibt Banyan Tree den Startschuss für die Expansion der Gruppe in das exotische Königreich bekannt. Mit seiner faszinierenden Mischung aus Geschichte, Kultur und Abenteuer vor einer atemberaubenden, Millionen Jahre alten Wüstenkulisse zieht die Oasenstadt AlUla Besucher aus aller Welt in seinen Bann. Inspiriert von der nomadischen Architektur der Nabatäer soll das Zeltresort eine Verbindung zu den Wurzeln der Region schaffen.

Die zentralen Prinzipien des Resorts basieren auf drei Konzepten, die es den Gästen ermöglichen sollen, tief in die Atmosphäre des Resorts und der Destination einzutauchen: