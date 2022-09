Der Winter ist mit Sicherheit eine der vier besten Jahreszeiten in den Bergen. Wir wissen das, weil die schönsten Orte der österreichischen Alpen unsere Homebase sind. Klarerweise ist dann Hochsaison – auch für alle, die auf der Jagd nach den „Big Five“ im Schnee sind.

© www.vayaresorts.com ×

VAYA Skisafari: 7 Tage. 408 Kilometer. 3 VAYAs.

Die „Big Five“ des Winters sind aber nicht etwa Yeti, Eisbär und Co. Wäre ja auch seltsam, so ein Eisbär in Tirol und Salzburg. Bei unserer Skisafari erlebst du atemberaubende Bergpanoramas, imposante Gipfel, die erste Spur im Schnee, rasante Abfahrten und gemütliche Einkehrschwünge. Als Safari-Gefährt dienen dir dabei die Skier oder das Snowboard, den Jeep lassen wir in der Garage. Während deiner Skisafari erlebst du in 7 Tagen 408 Kilometer Skipisten und drei unterschiedliche VAYAs.

© www.vayaresorts.com ×

Sieben sorgenfreie Safari-Tage

Wie das Ganze funktioniert? Einfach. Du startest mit einer Übernachtung im VAYA Zell am See. Von da geht es am nächsten Tag am Wintersportgerät deiner Wahl nach Saalbach, ins VAYA Post Saalbach. Und von dort wiederum dann ins VAYA Fieberbrunn. Das ist nicht nichts, aber unser Chef ist davon überzeugt, dass das zu schaffen ist: . "Die Strecken, die die Gäste an Safari-Tagen auf den Skiern oder dem Snowboard zurücklegen, sind schon ordentlich, aber für Geübte kein Problem", verspricht Gerhard Fink, Chief Commercial Officer bei VAYA. Und er muss es wissen, schließlich hat er sie erfunden.

© www.vayaresorts.com ×

Während der Skisafari geht es also darum, nicht so oft wie möglich rauf und runter zu fahren. Es geht darum, die Skigebiete richtig zu entdecken. Du hast quasi eine Mission. Ziemlich cool dabei ist, dass du dich während deiner Skisafari-Woche um nichts kümmern musst. Wir bringen dein Gepäck von Destination zu Destination. Du übernachtest in unseren wunderschönen Zimmern, Stichwort: Naherholungsgebiet Bett, spürst den VAYA Vibe, genießt unsere legendären Frühstücksbuffets und Abendmenüs und gönnst dir danach noch einen Absacker an der Bar.

© www.vayaresorts.com ×

Selbstverständlich nutzt du auch unsere Wellnessbereiche. Das solltest du sogar – denn dort findest du alles was du brauchst, um müde Muskeln wieder fit zu kriegen. Also Sauna und Pools. Am letzten Tag deiner Skisafari kannst du dich entscheiden, ob du mit dem Shuttle zurück ins VAYA Zell am See fährst (lang-weil-iiiiig) oder noch ein letztes Mal deine Ski oder dein Snowboard besteigst.

Dein Weg zum Glück

Die VAYA Skisafari ist für den Winter 2022/23 zu jedem Zeitpunkt buchbar. Der Preis inkludiert Skipass, 7 Übernachtungen inkl. Halbpension, Gepäcktransfer und die Nutzung der Wellnessbereiche. Am Ausgangspunkt, dem VAYA Zell am See, kannst du direkt im Haus deine Skischuhe und Skier ausleihen.



Wer etwas weniger Zeit mitbringt, kann auch etwas kürzere Safaris im Schnee buchen, auf Wunsch begleitet dich unser erfahrener Skiguide auf deinen Abenteuern. Das kostet dann halt extra. Eine Woche Skisafari gibt’s ab 1.510,- Euro/Person.

Weitere Informationen & Buchung: https://www.vayaresorts.com/pakete/vaya-skisafari/