Sanfter Herbsturlaub am mächtigen Hochkönig

Der Herbst macht einen Bergurlaub in unseren herrlichen Alpen zu einem besonders intensiven Erlebnis.

So mächtig hier das Hochkönigmassiv stets im Blickfeld liegt, so sanft verbringt man im 4* Superior Übergossenen Alm Resort seinen Herbsturlaub. Bei sanften Wanderungen durch die herrliche Natur lassen sich die Farben und Gerüche des Herbstes bewusst wahrnehmen und genießen. Brauchtum und herbstliche Tradition des Salzburger Landes wiederum erlebt man beim Bauernherbst . Wenn´s dann zum Abend hin langsam kühler wird steuert man am besten den Wellnessbereich der Übergossenen Alm an. Die sanfte Wärme im Kräuterbad und im Caldarium, die angenehme Hitze im Bergkristall-Dampfbad und in der Stubensauna, oder doch die richtig schweißtreibende Teufelssauna: die Vielfalt im Saunadörfl beschert dem Körper die verdiente Entspannung. Und das natürlich stets unter Einhaltung der hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards , die das Hotel eingeführt hat. Wer den Kreislauf nach dem Schwitzen so richtig in Schwung bringen will, der taucht im eiskalten Jungbrunnen-Becken unter. Alternativ zieht man sich direkt in den Ruhebereich zurück, um vorm Abendprogramm vielleicht noch ein kurzes Nickerchen einzulegen.