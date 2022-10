Am 26. November 2022 eröffnet Sean Paul mit dem legendären „Top of the Mountain Opening Concert“ in Ischgl die Wintersaison. Der Konzert-Eintritt ist im Tagesskipass inkludiert. Der Skibetrieb startet in der Silvretta Arena bereits am 24. November 2022.

Wenn Sean Paul, seines Zeichens „Mister Dancehall”, am 26. November 2022 mit dem legendären „Top of the Mountain Opening Concert“ die Skisaison in Ischgl eröffnet, tanzt die Alpen-Lifestyle-Metropole. Im Gepäck des Jamaikaners: Hits wie „Get Busy“, „Got 2 Luv U“, „She Doesn't Mind“, „I'm Still in Love with You“ sowie Songs seines neuen Albums Scorcha. Das spektakuläre Live-Konzert vor der nächtlichen Bergkulisse startet um 18:00 Uhr. Genug Zeit also, um davor schon einmal auf die Bretter zu steigen. Schnee ist hier bereits ab 24. November garantiert, denn ab dann öffnet die Silvretta Arena mit ihren 239 grenzübergreifenden Pistenkilometern von Ischgl nach Samnaun ihren Skibetrieb. Der Tagesskipass ist gleichzeitig die Eintrittskarte zum Konzert und kostet am Veranstaltungstag 80,- Euro pro Person. Mit gültigem Skipass ab zwei Tagen ist der Eintritt zum Konzert inkludiert.

Alle Infos über Sean Paul

Es ist selten, dass ein Künstler zur Personifizierung des Dance-Hall wird. Mit acht Studioalben hat Sean Paul das Genre in die ganze Welt getragen und wurde mit seiner Mischung aus Dancehall, Reggae, Ragga und Pop zum Weltstar. Der Mann mit afrikanischen, portugiesischen, chinesischen und englischen Wurzeln hat es von seinen Ursprüngen in den Clubs von Jamaika bis an die Spitze der Charts und in die größten Hallen in mehr als 120 Ländern geschafft. Sein Debütalbum Stage One veröffentlichte er im Jahr 2000, aber erst das 2002 mit Mehrfach-Platin ausgezeichnete Nachfolgealbum Dutty Rock katapultierte ihn an die Weltspitze. Unterstützt von fünf Top-15-Singles, darunter der Nr.-1-Hit Get Busy, gewann Dutty Rock den Grammy für das beste Reggae-Album und brachte ihm eine Nominierung als bester neuer Künstler ein - das erste Mal, dass ein Dancehall-Künstler eine solche Auszeichnung erhielt. Sein neuestes Album Scorcha liefert wie gewohnt Vibes für wilde Partynächte. Die Zusammenarbeit mit Stars wie Beyonce, Sia, Dua Lipa, Becky G., Farruko, Enrique Iglesias und Ty Dolla sind bis heute sein Erfolgsgeheimnis.

Was gibt es Neues in Ischgl?

Außen wie innen eindrucksvoll – mit der neuen Silvretta Therme erschafft die Silvrettaseilbahn AG einen architektonischen Meilenstein und wertet damit das Freizeitangebot in der gesamten Region auf. Bereits in der Planungsphase setzte man vorausschauend einen Fokus auf eine energiesparsame Bauweise etwa mittels maximaler Dämmung sowie einer umfassenden Installation von Wärmerückgewinnungsanlagen. Die höheren Investitionskosten – in Summe rund 75 Mio. € – wurden mit Blick auf einen nachhaltigen Betrieb getätigt und machen sich angesichts der aktuellen Energiedebatte mehr als bezahlt. Über je vier Stockwerke in zwei Gebäuden verteilt sich auf einer Wasserfläche von über 1.000 Quadratmeter eine Wasserwelt mit Kinderbecken, Solebecken, Sportbecken, Erlebnisbecken, Whirl-Grotte und Außenbecken. Für das geistige und körperliche Wohlbefinden sucht das mehr als 1.500 Quadratmeter umfassende Saunaareal mit zwei Dampfbädern, Eventsauna, Bergkräutersauna, Zollhüttensauna, Bio-Zirbensauna sowie dem Herzstück – der Panoramasauna – ihresgleichen. Highlight: Die einmal um den kompletten Außenbereich herumführende 1.300 Quadratmeter große Eislaufbahn.