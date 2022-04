Neuer Urlaubsrechner von checkfelix

Wer auf 8 Pizzen, 12 Bier und 10 Kaffee verzichtet, der hat sich damit schon ein Wochenende in Venedig finanziert! Der neue Urlaubsrechner von checkfelix hilft dabei, bei alltäglichen Dingen zu sparen, um sich dafür eine Urlaubs-Auszeit leisten zu können.

Wie eine neue Umfrage von checkfelix zeigt, sind viele Österreicher*innen bereit, ihre Ausgaben für Kleidung, Restaurantbesuche, Take-Away und Events zu Gunsten eines Urlaubs zurückzuschrauben. Nahezu die Hälfte wäre bereit, dafür bis zu sechs Monate auf kleine Annehmlichkeiten im Alltag zu verzichten.

Geld sparen im Alltag

Hier ein Coffe-to-go, da eine Pizza bestellt, dann noch der Kinobesuch oder die Mitgliedschaft im Fitnesscenter, das dann doch nicht besucht wird. Wer es schafft bei den kleinen, alltäglichen Ausgaben zu sparen, kann sein Reisebudget für den Sommer 2022 wesentlich aufbessern. So ist ein Wochenende in Italien mit dem Verzicht auf 8 bestellte Pizzen, 12 Bier und 10 Kaffee finanzierbar – zeigt der Urlaubsrechner.

Im Rahmen der Umfrage von checkfelix wurden mehr als 1.000 Österreicher*innen zu ihren Reiseplänen für 2022 befragt. 25 Prozent meinen, dass die Finanzierung eines Urlaubs in diesem Jahr aufgrund der Auswirkungen der Pandemie schwieriger sein wird als in den Vorjahren. 73 Prozent der Befragten sind deswegen bereit, bei ihren alltäglichen Ausgaben zu sparen, um dieses Jahr verreisen zu können.

Worauf sie bereit sind zu verzichten? An erster Stelle steht der Verzicht auf Kleidungskäufen. 41 Prozent würden auf das neue Outfit verzichten, um damit den Urlaub leichter bezahlen zu können.

39 Prozent sind bereit weniger auswärts essen zu gehen und/oder weniger Take-aways zu bestellen. 27 Prozent sind gewillt Freizeitaktivitäten, wie Kino, Theater, Konzerte oder Sportmatches, hintenanzustellen.

Nahezu die Hälfte der befragten Österreicher*innen ist bereit, sich bis zu sechs Monate lang einzuschränken, um sich mit dem damit ersparten Geld den Urlaub zu finanzieren.

Neapel statt Coffee-to-go

Wie weit man im Urlaub verreisen kann, mit jeder kleinen Einsparung im Alltag, zeigt der Urlaubsrechner ebenfalls. Anhand des gewählten Zeitrahmens und der durchschnittlichen Kosten einiger alltäglicher Luxusgüter und Aktivitäten kann man auswählen, woran und wie lange man sparen möchte. Der Urlaubsrechner zeigt dann an, welche Flugrouten zu diesem Preis verfügbar sind.

Mit dem Urlaubsrechner kann man somit die Auswirkungen von kleinen Veränderungen im Alltag schnell und einfach sehen. Wer beispielsweise auf seinen Coffee-to-go einen Monat lang verzichtet, kann sich mit dem ersparten Geld Hin- und Rückflüge aus Wien nach Neapel finanzieren.