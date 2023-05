× Sommer 2023 in Dubai

At the Top: Das Burj Khalifa erhebt sich über der Skyline von Dubai und befindet sich neben der Dubai Mall. Der Wolkenkratzer ist nicht nur das höchste freistehende Bauwerk der Welt, sondern hält auch den Rekord für die schnellsten doppelstöckigen Aufzüge, die mit 10 Metern pro Sekunde fahren. Auf Ebene 124 und 125 können Besucher:innen einen Blick auf die Skyline von Dubai werfen.

Expo City Dubai: In der futuristischen Stadt können zahlreiche sehenswerte Attraktionen wie das Al Wasl Plaza, der falkenförmigen Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate und Terra - The Sustainability Pavilion erkundet werden.

Dubai Fountain: Der Dubai Fountain neben dem Burj Khalifa ist mit einer Länge von knapp 275 Metern die größte Springbrunnenanlage der Welt. Die von Musik untermalten Wasser- und Lichtspiele bieten ein besonders Erlebnis, das am besten in einem der Restaurants mit Seeblick genossen werden kann.

La Perle Theatershow: La Perle kombiniert atemberaubende Choreografien mit waghalsigen Stunts. La Perle, vom künstlerischen Leiter Franco Dragone kreiert, ist eine Hommage an die Geschichte des Perlentauchens in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Theatershow brilliert unter anderem mit dem eigens dafür errichteten Aquatheater sowie Wasserfällen und Sturzbächen, die die Bühne überschwemmen und innerhalb von Sekunden wieder abfließen.

Sheikh Mohammed Culture for Cultural Understanding (SMCCU): In dem liebevoll restauriertes Windturmhaus im historischen Viertel Al Fahidi können Gäste bei einem traditionellen Essen Dubais Kultur und Gepflogenheiten kennenlernen. Unter dem Motto „Offene Türen, offener Geist“ sind hier alle Fragen willkommen und werden gern beantwortet.

The Museum of the Future: Das Museum lädt Besucher:innen jeden Alters dazu ein, die gemeinsame Zukunft zu erleben. In diesem Museum kann die Zukunft in 50 Jahren unmittelbar erfahren werden. Ganz besonders spannend für Kinder: die fliegenden Roboter. Wie unser Leben in 50 Jahren aussehen könnte, wird hier zum immersiven Erlebnis für alle Sinne.