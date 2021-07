× Sommer in der Region Bad Kleinkirchheim

Wer die Vielfalt sucht, ist in der Region Bad Kleinkirchheim genau richtig: Inmitten der sanften Alpinwelt der Kärntner Nockberge warten magische Berg- und Seenerlebnisse auf Schritt und Tritt.

nock/natur

Der Berg ruft! Wer unbekannte Wege entdecken will, wird in der Region Bad Kleinkirchheim jeden Tag aufs Neue mit einzigartigen Sonnenschein-Momenten in der unberührten Naturlandschaft belohnt. Rund 800 Kilometer markierte Wege oder gefahrlose Gipfelwanderungen führen zu einzigartigen Aussichtspunkten und gemütlichen Hütten. Als UNESCO Biosphärenpark beheimaten die Nockberge eine faszinierende sowie seltene Tier- und Pflanzenwelt, die bei Wanderungen erkundet werden können.

© BRM - Franz Gerdl ×

nock/art

Die Premium-Wanderwege verbinden ungetrübtes Wandervergnügen mit historischen Meilensteinen. Bleibt man im Tal und erkundet die Ortschaft, erfährt man reichlich Wissenswertes über die Entwicklung der Region vom Bauerndorf zu einem der beliebtesten Reiseziele Kärntens. Die einzelnen Ortsteile St. Oswald, Bach und Kirchheim bergen erstaunlich viel Geschichte und können sogar bei geführten Wanderungen erkundet werden.

© NaturAktiv - Franz Gerdl ×

nock/bike

Mountainbike, Rennrad, E-Bike oder doch Genuss-Tour mit der Familie. Insgesamt gibt es ein 750 km langes legales Bike-Streckennetz, welches Strecken mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufen beinhaltet. Mountainbikes, sowie E-Mountainbikes können ganz einfach bei den ortsansässigen Rent-Shops ausgeliehen werden.

© BRM - Mathias Praegant ×



Außerdem wartet in Bad Kleinkirchheim der längste Flow Country Trail Europas auf enthusiastische Biker! Gemütlich geht es zunächst mit der Gondel auf die Kaiserburg, danach geht es auf dem neuen Trail wieder talwärts – Sonnenschein-Momente für Bike-Liebhaber.

Der Bau von Europas längsten Flow Country Trails erfolgte mit Unterstützung von:

© Daniel Scherzer ×

Wer sich lieber auf das Rennrad schwingt, als mit dem Mountainbike herumzudüsen, für den warten in den Nockbergen über 20 Touren, sowie die einzigartige Nockalmstraße mit 52 Kehren. Für Sonnenschein-Momente bergauf und bergab und Erinnerungen, die bleiben.

© BRM - Franz Gerdl ×

nock/spa

Das Thermal-Römerbad und die Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein sorgen für wohltuende Sonnenschein-Momente. Auf einer Fläche von 12.000 Quadratmeter und drei Ebenen erstrecken sich die 13 Themen-Saunen, der großzügige Spa-Bereich, sowie mehreren Thermalwasserbecken. Große Panoramafenster sorgen für einen sonnigen Ausblick auf die Nockberge.

© Therme St. Kathrein - Gert Perauer ×

Neben den beiden Thermen lockt der malerische Brennsee im Familien Sportdorf Feld am See mit einem abwechslungsreichen Programm für alle Wasserratten: Von Kajakfahren, Windsurfen, Stand-Up-Paddling und segeln ist alles mit dabei! Sonnenschein-Momente für die ganze Familie.

© BRM Gert Perauer ×

nock/golf

Wo sich im Winter die Langläufer tummeln, ziehen im Sommer Golfurlauber ihre Runden. Der 18-Loch-Championplatz „Kaiserburg“ zählt zu den renommiertesten Anlagen Österreichs und ist Kärntens höchstgelegenster Golfplatz. Auf rund 60 Hektar bietet er in einer klassischen Achterschleife abwechslungsreiche Spielbahnen. Mit etwas Glück trifft man sogar einen sehr gern gesehenen Gast: Skilegende und Olympiasieger Franz Klammer!

© BRM - Arno Gruber ×

Alles auf eine Karte setzen

Die Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card, welche Gäste bereits ab der ersten Nächtigung in einem Partnerhotel gratis erhalten, bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Region zu entdecken. Viele Veranstaltungen und Eintritte sind mit der Sonnenschein Card reduziert oder sogar kostenlos! Die Nutzung des Nockmobils ist ebenfalls inkludiert. Eine Karte, unendlich viel Vergnügen und ganz persönliche Sonnenschein-Momente.

© BRM Gert Perauer ×

Information und Buchung:

Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH

Dorfstraße 30

9546 Bad Kleinkirchheim

Österreich

Tel.: +43 (0) 4240 8212

info@badkleinkirchheim.at | www.badkleinkirchheim.at