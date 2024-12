× Träumen auf Arabisch

Tor zum Abenteuer. Zwischen Wüste und Meer, antiken Ruinen und lebendigen Städten, erwartet Sie eine Welt voller faszinierender Kontraste. Jordanien – hier kann man noch ein Märchen aus 1001 Nacht und den Zauber des Orients erleben.

Ist es überhaupt sicher, aktuell in den Nahen Osten zu reisen? Lohnt sich eine Reise nach Jordanien gerade jetzt? Mit diesen Fragen im Gepäck bestiegen wir in Wien die Maschine nach Amman – Hauptstadt Jordaniens und zugleich Dreh- und Angelpunkt unserer Reise.

Markt in Amman. Ob frisches Obst oder Gewürze – hier bekommt man alles. © Matthias Stelzmüller ×

Ein Weltwunder in ungewohnter Stille

Amman, eine Metropole mit über vier Millionen Einwohnern, ist das pulsierende und vor allem schnell wachsende Herz Jordaniens. Hier verschmelzen Tradition und Moderne. Auf den Märkten, erfüllt von den Düften orientalischer Gewürze, wähnt man sich schnell in einem Märchen aus 1001 Nacht. Viele Touristen nutzen die Stadt als Gateway zu den Abenteuern, die der Norden und vor allem der Süden Jordaniens zu bieten hat; doch auch Amman selbst lädt dazu ein, mit seinen vielen historischen Bauten erkundet zu werden.

© Matthias Stelzmüller ×

An dieser Stelle sei erwähnt: Jordanien ist anders als viele seiner Nachbarn, seit Jahrzehnten ein stabiler Verbündeter des Westens, der für die umliegenden Konflikte nichts kann und sich auch nicht an ihnen beteiligt.Ein Besuch in Jordanien ist gerade jetzt eine „Once-in-a-Lifetime“-Gelegenheit – um jede Sehenswürdigkeit exklusiv zu erleben und noch dazu eine Unterstützung für das Land.

Antike. Zwei Tage Abenteuer im Norden Jordaniens liegen vor uns, und wir lassen uns von den antiken Ruinen der Stadt Gerasa in eine andere Zeit versetzen. Die Touristenströme der Vor- & Nach-Covid-Zeit sind wie weggefegt. Beinahe einsam flaniert man durch die beeindruckenden Kolonnaden und das imposante römische Theater. Die Händler im Basar, die vor Ort noch Stellung halten und Touristen ihre typischen Souvenirs verkaufen möchten, wirken resigniert.

Gerasa. Der beliebteTouristenmagnet wie leer gefegt. © Matthias Stelzmüller ×

Wir unternehmen schließlich eine Wanderung in die überraschend grüne Berglandschaft zu einem besonderen Aussichtspunkt, von wo aus man ein Panorama über Israel und Palästina als Belohnung für viele Schritte erhält. Ein Panorama, das mahnt und zum Nachdenken anregt.

Am Ende der beeindruckenden Schlucht eröffnet sich der Blick auf das Schatzhaus von Petra. © Matthias Stelzmüller ×

Petra. Das Schatzhaus ist weltbekannt seit dem Film „Indiana Jones“. © Matthias Stelzmüller ×

Petra. Weiter südlich erreichen wir Petra – die legendäre Stadt der Nabatäer. In einer der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt wandelt man zwischen imposanten Felskonstruktionen, die nicht nur architektonisch, sondern auch ingenieurtechnisch atemberaubend sind. Die Stille hat et was nahezu Postapokalyptisches an sich und regt die Phantasie an, sich das Leben der einstigen Bewohner vorzustellen. Besonders die Wanderung zum „Monastery“ (Ad Deir) und der Blick vom „Café am Ende der Welt“ auf die umliegende Bergwelt bleiben unvergesslich.

© Matthias Stelzmüller ×

Der Aufstieg zum berühmten Kloster Ad Deir über 800 Stufen erfordert Kondition. © Matthias stelzmüller ×

Aussichtsreich. Redakteur Matthias Stelzmüller blickt auf das Kloster Ad Deir. © Matthias Stelzmüller ×

Teekultur. Nach der Wanderung durch Petra gibt’s frisch zubereiteten Tee. © Matthias Stelzmüller ×

Was sich wohl der Beduine, der unseren Tee zubereitet und jeden Tag diese Schönheit erleben darf, zum Zustand der Welt denkt? „Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, jeden Tag schlechte Nachrichten über Kriege und Katastrophen zu verarbeiten. Wir lassen uns von der Angst leiten und bekämpfen einander, obwohl wir alle nur Menschen sind – deshalb schaue ich nur einmal am Tag auf mein Handy.“

© Matthias Stelzmüller ×

Wildromantisch: Tee-Zubereitung in der Wüste. © Matthias Stelzmüller ×

Marslandschaft. Das zweite absolute Highlight, das auf einer Jordanien Reise niemals fehlen darf, ist das Wadi Rum – eine Landschaft, wie man sie nirgendwo sonst auf diesem Planeten findet. Kein Wunder, dass hier Hollywood-Blockbuster wie „Lawrence von Arabien“, „Dune“ oder „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ gedreht wurden. Für das eigene Hollywood Erlebnis bietet sich ein Candle-Light-Dinner unter freiem Sternenhimmel oder ein Lunch mit Beduinen in einer Felsspalte an – natürlich in Verbindung mit einer abenteuerlichen Jeep- oder Kamelanreise. Besonders beeindruckend ist hier die klare Nacht und der Blick durchs Elektronenteleskop

auf ferne Planeten, die hier noch näher erscheinen.

Skate the World: Abenteuersportler Mastthias Stelzmüller erkundet die Welt auf Inlineskates. Unterwegs entlang dem Toten Meer. © Matthias Stelzmüller ×

Schwerelos entspannen. Der perfekte Ausklang einer Jordanien Reise ist ein schwebendes Bad im Toten Meer, während die Lichter von Jericho und Jerusalem am Horizont flimmern. Konflikte?Von denen war auch hier nichts zu spüren.

Matthias Stelzmüller

Die besten Tipps für Ihre Abenteuer-Reise durch Jordanien:

Austrian Airlines. Mit dem StarAlliance Member geht es entspannt und direkt in zwei Buchungsklassen ab Wien nach Amman ab 289 Euro. www.austrian.com

Fairmont Hotel Amman*****. Luxushotel mit 7 Restaurants. Außenpool mit Panoramablick auf Amman. 1 N für 2 Pers. im Doppelzimmer ab 185 Euro. www.fairmont.com/amman/

Petra Moon Luxury*****. Das Hotel mit Restaurant liegt in unmittelbarer Nähe zum Eingang von Petra. Tolle Dachterrasse und Fitnesscenter 1 N für 2 Pers. im Standard-Doppelzimmer ab 126 Euro. https://petramoonluxury.com/

Sun City Camp Wadi Rum. Glamping Zelte mit eigenem Bad und Panorama- Ausblick. © Matthias Stelzmüller ×

Sun City Camp Wadi Rum. Glamping Zelte mit eigenem Bad und Panorama- Ausblick auf die Wüste. Restaurant bietet À-la-carte-Service und Buffet. 1 N für 2 Pers. im Martian Zelt inkl. Halbpension 313 Euro. https://suncitycamp.com/

Adonis Restaurant in Madaba bietet traditionelle einheimische Küche und ist durch die direkte Verbindung zu den Katakomben einer Kirche selbst eine Sehenswürdigkeit. www.facebook.com/Heartofmadaba/

Rum Mirage Events. Bietet in der Wüste Wadi Rum Jeep-Safaris zum Sonnenuntergang, Candle-Light Dinner unterm Sternenhimmel oder Lunch mit Beduien in einer Felsspalte, erfüllt aber auch individuelle Wünsche. Instagram: @rum–mirage–events