Träumen von Verona: Aussichten und Panoramen

Postkartensichere Motive für Naturliebhaber: Wer in Lockdown-Zeiten das Fernweh stillen möchte, der kann schon vom Urlaub 2021 träumen. Nichts eignet sich da besser als diese traumhaften Impressionen aus der Provinz Verona.

Die touristischen Highlights Veronas sind weltbekannt: Kaum jemand reist durch die Stadt, ohne das imposante Amphitheater, die „Arena di Verona“, zu besuchen, oder ein Bild vor dem berühmten Balkon aus „Romeo und Julia“ zu machen.

Weniger bekannt aber nicht weniger sehenswert sind die Naturhighlights in der Umgebung: Die Provinz Verona ist reich an Reizen und atemberaubenden Landschaften – von Höhenwanderungen in Lessinia für Bergliebhaber bis hin zu Ausflügen durch Dörfer, Felder und Festungen im Grünen der Veroneser Ebene, entlang des Flusslaufs der Etsch. Nur wenige Dutzend Kilometer von der Hauptstadt entfernt befinden sich die Ausgangspunkte für zahlreiche Routen durch die schöne Landschaft mit historisch-kulturellen und gastronomischen Höhepunkten.

Zwischen Geschichte und unberührten Landschaften

Wenn man Verona früh am Morgen verlässt, erreicht man in weniger als einer Stunde Bosco Chiesanuova, eine der wichtigsten Gemeinden von Lessinia, die sich auf etwas mehr als 1.100 Metern Höhe befindet. Interessante Informationen erhalten Urlauber in der dortigen Touristeninformation. Von der Piazza della Chiesa gibt es eine angenehme zweieinhalbstündige Ringroute zwischen den Stadtvierteln von Bosco Chiesa Nuova, in denen die zimbrische Architektur entdeckt werden kann. Auch in einigen der Nachbargemeinden finden sich zwischen Gräben und Festungen, die hauptsächlich zu Verteidigungszwecken angelegt wurden, Spuren der lokalen Geschichte.

© Destination Verona

Urlauber, die auf der Suche nach einem weniger von Menschenhand geschaffenen Szenario sind, entscheiden sich für eine Exkursion durch den regionalen 10.000 Hektar großen Naturpark Lessinia, um mehr über die lokale Flora und Fauna zu erfahren. Nicht verpassen sollte man zudem einen Besuch der Grotta di Monte Capriolo, auch bekannt als "Grotta di Roverè 1000" oder "Grotta del Sogno". Sie befindet sich in der Gemeinde Roverè Veronese, in der Nähe der Contrada Capraia. Neue Energie tanken Urlauber bei der Verkostung der typischen "gnochi sbatùi“, die sich durch einen besonders zubereiteten Teig auszeichnen.

© Destination Verona

Das ländliche Leben in der Pianura dei Dogi

Das weite flache Gebiet südlich von Verona, das von der Etsch und vielen kleineren Wasserläufen durchzogen ist, zeichnet sich durch abwechselnd bewirtschaftete Felder, Grünflächen, verschiedene Parks und Naturgebiete, aber auch ländliche Hofanlagen, romanische Kirchen, Schlösser und Festungsanlagen aus. Diese Gegend ist bekannt für ländliche Traditionen, authentischen Lebensstil sowie herzliche Gastfreundschaft. Man spürt dies gleich, wenn man einen Spaziergang durch die Felder und alten ländlichen Höfe macht und während einer wohlverdienten Pause das berühmte "al tastasal"-Risotto in einem der vielen Bauernhöfe probiert.

© Destination Verona

Wer die Veroneser Ebene besucht, darf sich einen Spaziergang durch die Natur nicht entgehen lassen, wie zum Beispiel durch den Bosco del Tartaro, der auch mit dem Fahrrad erkundet werden kann, dem Parco dei due Tioni, dem Parco del Menago di Bovolone oder dem Parco delle Vallette di Cerea.

Dies sind nur einige der unzähligen unberührten Panoramen der Provinz Verona. Für weitere Informationen:

Diashow: Die schönsten Sehenswürdigkeiten Veronas 1/5 © Destination Verona Das drittgrößte noch erhaltene Amphitheater der Antike wurde um 30 n. Chr. errichtet und ist somit fast 2000 Jahre alt. 2/5 © Destination Verona Garda ist ein kleines Hafenstädtchen am Ufer des gleichnamigen Gardasees. Der größte See Italiens ist ein beliebtes Ziel für Besucher*innen, die lange Sonnenstunden und das traumhafte Panorama genießen wollen. 3/5 © Destination Verona "Romeo, oh Romeo", das ruft die wohl berühmteste Figur Shakespeares ihrem Liebhaber von ihrem Balkon aus zu. Den Balkon, auf dem der Dichter den Schauplatz seines Dramas angeblich basierte, kann man in der Innenstadt von Verona besichtigen. Wer dort die rechte Brust der bronzenen Julia-Statue berührt, soll Glück in der Liebe bekommen. 4/5 © Destination Verona Peschiera del Garda liegt am Südufer des Gardasees und ist für seine imposante Festungsanlage bekannt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. 5/5 © Destination Verona Die Pianura dei Dogi ist eine pittoreske Landschaft, die von der Etsch durchzogen wird. Die Region besticht mit kleinen Bächen, riesigen Feldern und zahlreichen Reihern, die am Rand der weiten Reisfelder aus nächster Nähe bestaunt werden können. × Die schönsten Sehenswürdigkeiten Veronas

Destination Verona

Die Provinz Verona bietet dank ihrer unzähligen Wunder und Besonderheiten einen abwechslungsreichen und unvergesslichen Urlaub. Angefangen beim ikonischen kulturellen und romantischen Charme Veronas, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, bis zu den schönen Landschaften am venezianischen Gardaseeufer, umgeben von Olivenbäumen, Türmen und Festungen. Vergnügungsparks, zahlreiche Wanderwege und der Monte Baldo garantieren Spaß für die ganze Familie und Aktivurlauber. In den Weinbergen von Valpolicella und Soave genießen Gourmets lokale Weine und atemberaubende Ausblicke. Im Nationalpark Lessinia können Urlauber in die Natur eintauchen, in der Pianura dei Dogi in die Geschichte. Die Provinz Verona begeistert mit einer Vielzahl an Erlebnissen und einer großen hochwertigen kulinarischen Vielfalt.